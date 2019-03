De onveiligste plaatsen van Gelderland: waar staat uw gemeente in de lijst?

Het aantal delicten is afgezet tegen het aantal inwoners van de gemeenten. Ook wordt de aard van de delicten verschillend gewogen. Het gaat om aangiftes en meldingen van woninginbraak, inbraak in schuur (of garage of tuinhuis), diefstal uit of vanaf auto of motor, auto- of motordiefstal, bedreiging, mishandeling, vernielingen, straatroof, overvallen en zakkenrollen.

De onveiligste gemeenten van Gelderland, volgens de misdaadmeter van het Algemeen Dagblad

Arnhem Nijmegen Tiel Ermelo Ede Zutphen Apeldoorn Maasdriel Doetinchem Culemborg Zaltbommel Renkum Heumen Berg en Dal Wageningen Rheden Westervoort Harderwijk Nederbetuwe Epe Duiven Beuningen Nijkerk Doesburg West Betuwe Overbetuwe Heerde Barneveld Winterswijk Wijchen Oost Gelre Buren Berkelland Voorst Nunspeet Zevenaar Lochem Lingewaard Montferland Putten Brummen Druten Oude IJsselstreek Scherpenzeel West Maas en Waal Oldebroek Elburg Aalten Bronckhorst Hattem

In 2018 telde Gelderland 51 gemeenten. Rozendaal staat niet in de lijst. Gemeenten met minder dan 5000 inwoners zijn namelijk niet in de misdaadmeter van het Algemeen Dagblad opgenomen. De misdaadcijfers zijn hier doorgaans te klein om een representatief beeld te geven.

