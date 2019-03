Van Vleuten maakt sterke indruk bij rentree in peloton

In de Omloop Het Nieuwsblad reed ze in de finale als vanouds met de besten mee. Op de Berendries nam ze het initiatief en op de Bosberg deed ze nog een poging om koploper Chantal Blaak te achterhalen, maar die won de Belgische koers uiteindelijk. Van Vleuten kwam als vierde over de streep.

De 36-jarige Wageningse brak haar knie op het WK eind september en moest een lang revalidatietraject in. Eerder dan voorzien zat ze alweer op de fiets. Ze had eigenlijk pas verwacht om in de Ardense koersen in april weer op niveau te zijn, maar haar vorm lijkt nu al goed. Volgende week start ze in de zware Italiaanse koers Strade Bianche.

