Kijk terug: de carnavalsoptocht in Klarenbeek

Carnaval is losgebarsten. Traditioneel is een van de grootste carnavalsoptochten van de provincie in Klarenbeek, bij Apeldoorn. En Omroep Gelderland was er zaterdag bij.

Had je een tijd om langs de route te staan, maar wil je het alsnog meemaken? Kijk dan hier de uitzending terug:

De optocht in Klarenbeek was ook te volgen via onze Omroep Gelderland Facebook-pagina. Zaterdagavond is er vanaf 17.20 uur op TV Gelderland elk uur een samenvatting te zien van het carnavalsfeest.

Zondag zijn we vanaf 14.30 uur live bij de festiviteiten in 's-Heerenberg. En maandag doen we live verslag van de carnavalsoptocht in Beek-Ubbergen, vanaf 14.00 uur.

