Statenleden Gelderland laten het zelden afweten bij vergaderingen

door Pia Dijkstra en Gerwin Peelen

De leden van de Partij voor de Dieren (Maaike Moulijn en Luuk van der Veer) waren de afgelopen vier jaar nooit afwezig bij een vergadering. Gemiddeld ontbreekt 3,5 procent van de Statenleden in Gelderland, even weinig als in Noord-Brabant. Landelijk ligt het gemiddelde op 4,8 procent. Limburg spant de kroon met 7,6 procent.

Luuk van der Veer - fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren - was er de afgelopen vier jaar dus altijd bij en hij stelt dat het beeld over een langere periode dan vier jaar waarschijnlijk hetzelfde zou zijn. 'Voor een kleine fractie is het natuurlijk belangrijk om er altijd te zijn, want als een van ons tweeën er niet is, mis je gelijk een groot deel van de fractie.' Overigens ontbrak 50Plus - met een lid - in de afgelopen vier jaar maar een keer.

Hoofdelijke stemming

Andere fracties waren vaker afwezig en daar let Van der Veer wel op. 'Als er een aantal leden van de collegepartijen ontbreken kunnen de verhoudingen net iets anders liggen en kan het zin hebben om om een hoofdelijke stemming te vragen. Maar het komt in de praktijk niet zo vaak voor. Ze hebben 31 zetels, dus dan moeten er meer dan drie mensen afwezig zijn. En ze stemmen toch altijd met het college-akkoord mee. Het zou fijn zijn als dat de komende periode anders is, dat het coalitie-akkoord wat losser is.'

Overigens scoort Gelderland wel wat minder dan vier jaar geleden, toen lag het gemiddelde op 3,1 procent. In heel Nederland is het gemiddelde juist gedaald, dat komt omdat er vier jaar geleden in een aantal provincies spookleden waren. Mensen die wel een zetel hadden, maar simpelweg niet op kwamen dagen.

Een aantal Statenleden in Gelderland ontbrak meerdere keren, meestal vanwege ziekte.