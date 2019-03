Arnhem onveiligste gemeente van Gelderland, maar staat landelijk niet meer in top 10

Arnhem is de onveiligste gemeente van Gelderland. Dat blijkt uit de jaarlijkse misdaadmeter van het Algemeen Dagblad. Nijmegen staat tweede op de Gelderse lijst en Tiel derde. De top vijf wordt gecompleteerd met Ermelo op plek vier en Ede op de vijfde plaats. De veiligse gemeente van Gelderland is Hattem.

Het jaarlijkse onderzoek is gebaseerd op basis van aangiftes en meldingen van delicten bij de politie (zie kader onderaan). Het gaat om de jaarcijfers van 2018. Ondanks de twijfelachtige eer van de eerste plaats waren er voor Arnhem ook wel een paar positieve punten. Zo was het aantal woninginbraken in 2017 nog 539. Vorig jaar waren dat er 398, een daling van ruim 26 procent. Ook het aantal autodiefstallen nam flink af.

Arnhem staat op de landelijke lijst van onveiligste gemeenten op de elfde plek. Vorig jaar was Arnhem nog zesde. De Gelderse nummer twee Nijmegen staat op de landelijke lijst veertiende. De andere Gelderse gemeenten staan op de landelijke lijst een stuk lager. Nummer drie Tiel staat op plek 35.

Minder mishandelingen

Hattem staat als veiligste gemeente van Gelderland landelijk twaalfde. Daar waren in 2018 11 woninginbraken. Hetzelfde aantal als het jaar ervoor. Het aantal mishandelingen nam af van 15 naar 9. Na Hattem is Bronckhorst de veiligste gemeente van de provincie. Aalten staat derde op deze lijst. Elburg en Oldebroek staan respectievelijk vier en vijf.

Er waren ook enkele opvallende stijgers en dalers. Op de landelijke lijst van onveiligste gemeenten stond Doesburg eerder op plek 116. Doesburg maakt een positieve stijging van 106 plaatsen naar plek 222. In Gelderland staat de gemeente op plaats 24. Het aantal woninginbraken nam flink af in de Hanzestad en er waren ook heel wat minder vernielingen en mishandelingen.

Slechte ontwikkeling Heumen

Heumen is in omgekeerde richting gegaan. De buurgemeente van Nijmegen stond in 2017 op de landelijke lijst van onveiligste gemeenten nog op plek 238. Een jaar later is Heumen 93 plaatsen de verkeerde kant opgeschoven, naar plaats 145. Vooral het aantal toegenomen bedreigingen en mishandelingen is hier debet aan.

In 2018 waren er 51 gemeenten in Gelderland. Rozendaal is vanwege de grootte niet opgenomen in de lijst (zie kader hieronder). Landelijk waren er vorig jaar 380 gemeenten. Daarvan staan er 350 op de misdaadmeter.

De aangiftes en meldingen die worden meegenomen in het onderzoek voor de misdaadmeter van het Algemeen Dagblad zijn gebaseerd op tien verschillende delicten. Het gaat om woninginbraak, inbraak in schuur (of garage of tuinhuis), diefstal uit of vanaf auto of motor, auto- of motordiefstal, bedreiging, mishandeling, vernielingen, straatroof, overvallen en zakkenrollen. De delicten zijn in de misdaadmeter afgezet tegen het aantal inwoners van een gemeente. Daarom wegen bijvoorbeeld tien inbraken in een kleine gemeente zwaarder dan tien inbraken in een grote gemeente. Verder worden de delicten ook gewogen naar impact voor het slachtoffer, gebaseerd op onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Zo telt bijvoorbeeld een mishandeling zwaarder dan een bedreiging. Gemeenten met minder dan 5000 inwoners zijn niet meegenomen in de ranglijst. De cijfertallen zijn hier doorgaans te klein om een representatief beeld te geven. Om die reden komt de Gelderse gemeente Rozendaal niet voor op de lijst.