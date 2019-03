Mart Dijkstra grapt na eerste goal: 'Op de training leg ik er 100 per week in'

Dijkstra verving al voor rust de geblesseerd geraakte Sanniez die niet vrijuit ging bij de 1-0 van FC Dordrecht. Koud binnen de lijnen maakte de 28-jarige Groninger echter de gelijkmaker. 'Het was mijn eerste balcontact. Het was een lekkere goal, maar absoluut geen wereldgoal', lachte de oud-Spartaan ontspannen na het 2-2 gelijkspel aan de Krommedijk.

Afgekeurde goal

Omdat het zijn eerste doelpunt in dienst van NEC was, voelde de treffer extra prettig. 'Nu ik er zo over nadenk, vind ik het zeker leuk dat ik gescoord heb. Op de training leg ik er 100 per week in. Nee hoor, gekkigheid. Ik scoor heel weinig en zou het graag vaker doen. Maar wat overheerst zijn vanavond de gemiste kansen en die afgekeurde goal (hands van Romeny, red.)'. Qua veldspel verdienden we het misschien niet, qua kansen wel vind ik.'

Zware reeks

NEC speelde opnieuw gelijk en krijgt nu een moeilijke reeks wedstrijden met veel hoger geklasseerde ploegen. Op de rol staan achtereenvolgens Roda JC, FC Den Bosch en Sparta. Dijkstra weet dat het anders moet wil NEC nog in de race blijven voor de play-offs. 'We moeten al die gelijke spelen van de laatste weken nu eens gaan omzetten in drie punten. Dan pas ga je klimmen. Maar het is goed dat we opnieuw niet hebben verloren.'