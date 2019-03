Paralympisch amazone Demi Vermeulen moet nog goud toevoegen aan haar collectie

"Ja, goud is natuurlijk de ultieme droom en daar trainen we ook heel hard voor. Hopelijk valt in Tokio alles op z'n plek. Het was al heel gaaf om in Rio mee te doen. Mijn doel was wel echt om een medaille te halen. Het werden er zelfs twee, zilver en brons."

De 23-jarige amazone rijdt sinds enkele maanden op een nieuw paard. "Het is heel lastig om een geschikt paard te vinden voor mij. Ze moeten echt die topkwaliteit hebben, maar ook heel braaf zijn, zodat het veilig is voor mij. Wannabe is een toppaard die dat allemaal heeft. Hij past zich goed aan mij aan. We hebben al mooie resultaten geboekt. Het ziet er voor nu heel goed uit. Over drie weken doen we mee aan Indoor Brabant."

"Ik ben ooit gewoon begonnen op een manege. Ik was op zoek naar een sport die ik ook kon doen, omdat ik in een rolstoel zat. Toen ik eenmaal paard reed, wilde ik meedoen aan de Paralympische Spelen. Ik werd snel ontdekt en ben met verschillende paarden en trainers naar de top gekomen."