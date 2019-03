Henk de Jong: 'We zijn uit dood opgestaan en nu volhouden'

Bij De Graafschap was er vrijdagavond vooral opluchting na het 1-1 gelijkspel tegen ADO Den Haag. Hoewel er vooraf werd gehoopt op drie punten, was iedereen achteraf blij met een zwaarbevochten punt.

'Het zat er vanaf minuut één al niet in. Je komt in het begin al meteen goed weg', vertelt Ted van de Pavert. 'De eerste helft van ons was erg ondermaats, je mag dan blij zijn dat het 0-1 is met de rust. Gelukkig komen we de tweede helft beter voor de dag en schiet El Jebli de bal prachtig binnen.'

Trainer Henk de Jong sluit zich aan bij de woorden van de verdediger. 'Ik ben daarom ook heel tevreden met dit punt. Dit was het maximaal haalbare. De drie punten waren belangrijker geweest, maar we moeten wel in realiteit leven. ADO was veel beter dan ons.'

'Uit dood opgestaan'

Toch mag het ook knap genoemd worden dat De Graafschap weer een punt uit het vuur sleepte. Vaak ging het mis als het echt niet liep. Maar sinds de winterstop laten De Superboeren zien dat ze als leeuwen vechten om in de eredivisie te blijven.

'We waren al dood en begraven. Maar we nemen steeds meer initiatief. Dat moeten we nu volhouden tot het einde van het seizoen', aldus de Friese trainer.

Blessures

Maar de komende weken zal de ploeg het waarschijnlijk wel moeten stellen zonder doelman Hidde Jurjus en aanvaller Charlison Benschop. Beide spelers vielen uit met een hamstringblessure.

'Ik hoop dat het allebei enigszins meevalt. Ze zijn belangrijke pilaren voor ons. Maar ik moet ook de complimenten geven aan Nigel Bertrams die Hidde Jurjus vandaag goed verving', vertelt Van de Pavert. 'We moeten nu waarschijnlijk zonder hen zorgen dat we de aansluiting houden met de ploegen boven ons.'

Carnaval

Voordat de competitie verder gaat, stort de selectie van De Graafschap zich maandag eerst in het carnavalsfeest. 'De jongens gaan met de supporters de spiegeltent in maandag. Ik niet hoor, ik blijf thuis. Ik moet naar Ziggo, daar kan ik niet dronken aankomen.'