Hidde Jurjus weken uitgeschakeld, kwetsuur Benschop onbekend

'Vooral Hidde Jurjus ziet er ernstig uit', vertelde trainer Henk de Jong na afloop. 'We zijn hem weken kwijt. Dat is zuur voor hem, want hij was echt bezig aan een comeback.'

Tekst gaat verder na de video:

Ook spits Charlison Benschop viel uit met een hamstringblessure. 'We raken onze beide kapstokken, zowel voorin als achterin, kwijt. Voor Benschop is het onduidelijk hoe ernstig de blessure is. 'Hij gaat morgen naar een dokter in München', stelt de trainer.