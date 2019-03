Jack de Gier baalt van slechte eerste helft en gemiste kansen NEC: 'Dit voelt als een kater'

NEC verloor vrijdagavond twee punten bij FC Dordrecht. Niet dat de ploeg uit Nijmegen recht had op een driepunter, maar in de slotfase liet het matige en vooral voor rust zwakke NEC twee grote kansen liggen om de overwinning toch nog te pakken. 'En dan moet je dat doen', bromde De Gier dan ook na de puntendeling aan de Krommedijk.

Effect op de rest

Voor rust was het uitermate slordig en tam. De Gier onderschreef dat na de 2-2. 'Dat hebben we net ook aangeven. Het heeft veel te maken met het winnen van duels. Ja, na de 5-0 van vorige week vind ik dat gek. We hielden de bal ook nauwelijks vast voorin. Dat heeft effect op de rest van de ploeg. We leverden zoveel ballen in. Gewoon bij een tegenstander in de voeten', jammerde De Gier die zich de longen uit het lijf schreeuwde.

Klote goal

In de tweede helft leek NEC herboren en startte de ploeg sterk en agressief. 'Daar hebben we in de rust ook op gecoached. Maar dan krijg je weer zo'n klote goal tegen in de omschakeling. Weer geven we makkelijk die 2-1 weg. Dan loop je dus opnieuw achter de feiten aan.'

De adrenaline stroomde nog minutenlang door het lichaam van de teleurgestelde trainer. 'Je krijgt nog twee honderd procent kansen na die 2-2 van Okita. Die moet je maken. Je moet de overwinning dan pakken. Ik sta nog bij te komen van een hectische slotfase. Ja, het is een kater dat je niet wint.'