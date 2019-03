Myrthe, Maria en Milan hebben 53 broers en zussen, en willen graag weten wie het zijn

Myrthe, Maria en Milan hebben dezelfde biologische vader, maar verschillende moeders. Dat spermadonor K34 zoveel meer kinderen heeft voorgebracht, weten ze pas sinds kort.

Myrthe: 'Mijn moeder zag in de zomer van 2017 een televisie-uitzending over spermadonoren waarin Maria ook aan het woord kwam. Toen viel het ons op dat wij erg op elkaar lijken. We zochten elkaar op en kwamen in een Facebookgroep terecht met alle halfjes. Zo noemen we elkaar. De eerste ontmoeting was ongemakkelijk. Geef je elkaar een hand of een knuffel? Maar je herkent je in elkaar en de wetenschap dat je dna deelt, geeft iets extra's', vertelt ze in De Week van Gelderland.

Goede donor

De moeder van Milan, Natalie Pot, wist al eerder dat het om een grote groep kinderen ging. 'Bij de inseminatie maakte de gynaecoloog er al grappen over: dit is een goede donor, hij heeft al meer dan 45 kinderen. Toen leek me dat nog fijn, een grote kans op succes. Ik dacht nog niet na over de impact. Pas toen ik voor het eerst een halfzus van mijn kinderen ontmoette, begreep ik dat dat geen algemeen bekende informatie was.'

Maria moest erg wennen aan het idee dat er zoveel familie rondloopt. 'De wettelijk toegestane 25 vind ik al heel erg veel. Ik weet nog steeds niet wat ik er bij voel, maar het contact met de halfjes is ontzettend leuk. En het is ook goed om te weten wie familie is en waar ze wonen, want het is heel reëel dat je een halfbroer of -zus tegenkomt.'

Milan van 9 is ook blij met zijn 'nieuwe' familie. 'Ik zit op toneel, daar moesten we op volgorde gaan staan van hoeveel broers en zussen we hebben. Ik ging direct helemaal naar links en vertelde dat wij met 56 zijn. Dat snapten ze niet.'

Bekijk het gesprek met de halfbroers en - zussen (tekst gaat verder onder de video)

Anonieme donor

Wie spermadonor K34 is, weten de halfbroers en -zussen niet. Maria: 'Hij is niet altijd anoniem geweest. Mij is dus ook verteld dat ik contact met hem kon opnemen. Dat dat nu niet zo is, is jammer. En de timing was wrang. Mijn oma, die mij ook heeft opgevoed, werd ziek en overleed. En zij had juist graag ook meer over hem willen weten.'

Sinds een wetswijziging in 2004 is anoniem sperma doneren niet meer toegestaan. 'Goede zaak', zegt Myrthe, 'want je wil toch graag zien wat je van je biologische vader hebt. Gelukkig kunnen wij als halfjes nu al een beetje zien wat we gemeen hebben met elkaar. Zo hebben we allemaal kuiltjes in onze wangen als we lachen en knijpen we onze ogen dicht.'

Zoektocht

Myrthe, Maria en Milan zijn drie van de acht kinderen die elkaar inmiddels gevonden hebben. Ze komen graag met zoveel mogelijk halfbroers en -zussen in contact.

Myrthe: 'We weten al van het bestaan van nog een paar kinderen, maar zij zijn niet aan contact toe. En het kan natuurlijk ook goed dat er kinderen zijn die niet weten dat hun biologische vader een donor is.' Ondertussen hopen de acht op nog veel nieuwe familieleden. Milan: 'Als ik straks iedereen uitnodig voor mijn verjaardag, wordt het zeker een volle boel.'

Denk je dat je een halfbroer of -zus bent? Meld je via het mailadres kinderenK34@gmail.com. Is het niet duidelijk of het om donor K34 gaat, dan kun je je melden bij Fiom, het centrum voor afstammingsvragen.