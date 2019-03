NEC houdt zwaarbevochten punt over aan spannend duel met FC Dordrecht (2-2)

Een matig NEC pakt in slotfase punt bij Dordrecht

NEC is bij laagvlieger FC Dordrecht niet verder gekomen dan een 2-2 gelijkspel. In een levendige tweede helft, maar armetierige eerste helft, bleef het duel tot het einde spannend. Okita redde voor de Nijmeegse club in de slotfase een punt.

EINDSTAND 2-2 Summerville, Dijkstra (NEC), Zwarts, Okita (NEC)

Het is klaar hier. 2-2 in een bizar duel. Na rust was het levendig en rechtte NEC de rug. Voor rust speelde de ploeg uit Nijmegen uitermate pover en slordig.

90+1 Wat een kans nog!! Ndayishimiye éen op één met de keeper. Maar hij krijgt de bal niet tegen de touwen. Een enerverend slot waarin NEC het duel ook nog had kunnen winnen.

GOAL!! 87e: Toch de 2-2. Okita maakt de gelijkmaker voor NEC. Direct na de misser van Dordrecht lijkt NEC toch een puntje te snoepen.

85e: Cijntje komt vanaf eigen helft in een onvervalste counter. Maar éen op één lukt het Dordrecht niet het duel in het slot te gooien. De spanning blijft.

83e: En de vierde kaart voor NEC. Labylle vanwege het weg schieten van de bal. Oliedom.

82e: Joppen, die het ook bijzonder lastig heeft, pakt ook geel. Derde geel voor NEC.

75e: NEC lijkt dan toch de 2-2 te maken via Romeny, maar de goal wordt, vrij laat, afgekeurd vanwege hands door scheidsrechter Van de Eijk. Het gevolg is een hoop consternatie.

72: spits Druijf eraf, Romeny komt er nog bij voor de laatste 20 minuten. NEC doet er na rust wel alles aan, maar speelt ongelukkig.

68e: Dijkstra krijgt ook geel. NEC maakt veel onnodige overtredingen.

65e: opgelegde kans voor Dordrecht. Jari Schuurman, ex-NEC notabene, frommelt van dichtbij naast. NEC ontsnapt opnieuw.

64e: invaller Ndayishimiye vuurt de bal op de vuisten van Janssen. Daarna Druijf nog met de kans. De tweede helft is een stuk levendiger!

55e: Weer Dordrecht dat gevaarlijk is en de kansen krijgt. Nu is het verdediger Stankov die Branderhorst dwingt tot een reflex.

51+52e: mogelijkheden voor Okita voor Druijf namens NEC.

GOAL! 48e: FC Dordrecht scoort direct na rust. Zwarts maakt het af na voorbereidend werk van Sijntje. Een flinke dreun voor NEC dat agressief begon aan de tweede helft.

Jack de Gier (foto onder) zal zijn spelers waarschijnlijk onder uit de zak hebben gegeven in de rust.

Kan NEC zich herpakken in de tweede helft? Spelers komen het veld weer op

Het is rust, 1-1. NEC stelt teleur.

45e: Summerville is weer handig en snel. Draait de defensie van NEC regelmatig dol. Branderhorst redt.

Dijkstra (rechts) heeft gescoord en wordt onder meer gefeliciteerd door Bruijn. Foto Broer van den Boom

42e GOAL!! Dijkstra koud in het veld drukt direct af en zet NEC weer naast Dordrecht. Knap in de hoek geschoten. Notabene de eerste kans en ook de eerste goal van Dijkstra in dienst van NEC. Het is 1-1.

Wissel bij NEC: Sanniez aangeslagen naar de kant, Mart Dijkstra in de ploeg op het middenveld. Labylle nu op het middenveld.

40e: goed werk Summerville en een gevaarlijk schot van Zwarts. Nu werkt Branderhorst de bal wel weg naar de zijkant. Weer een kans dus voor FC Dordrecht

37e: En direct geel er overheen voor Ferdy Druijf die gefrustreerd Peijnenburg onderuit schoffelt.

GOAL!! 36e: NEC komt niet eens onterecht op 1-0 achter. Eerst keert Branderhorst nog de matige inzet van Cijntje, maar Summerville is wel trefzeker in de rebound.

30e: nog geen kans voor een slecht NEC. Dat geeft te denken. De ploeg van De Gier krijgt geen grip en is de bal binnen vijf seconden weer kwijt. Onsamenhangend, geen vertrouwen, geen patronen.

22e: Beide ploegen doen weinig voor elkaar onder in het eerste kwart. Weinig publiek trouwens hier in Dordrecht, dat met bescheiden middelen zich zo lang staande houdt in het betaald voetbal. Met 1200 betalende toeschouwers houdt het wel op.

10e: enorme kans voor FC Dordrecht. Links in de defensie bij NEC ligt het helemaal open. Keeper Branderhorst is al geklopt door Summerville, maar Sanniez kan nog net voor de doellijn de bal weg rossen.

We zijn begonnen aan de Krommedijk

De reservespelers van NEC balen, want niet mogen spelen is voor een sportman altijd een drama.

19:55 uur: Aanvoerder Joey van den Berg staat klaar. De routinier zal vanavond ongetwijfeld weer voorop in de strijd gaan bij NEC.

19:35 uur: Routinier Mart Dijkstra zit opnieuw op de bank bij NEC.

19:30 uur: Jack de Gier weet wat hem te doen staat vanavond. Opnieuw winnen. Alleen dan kan NEC het seizoen nog kleur geven. FC Dordrecht speelt de laatste tijd onbevangen en aanvallend en ook NEC weet het net regelmatig te vinden.

19:20 uur: De spelers staan klaar in de catacomben voor de warming-up. Mathias Bossaerts heeft oog voor de fotograaf. Links Jordy Bruijn die vorige week uitblonk tegen Almere City.

19:10 uur: NEC jaagt op de tweede overwinning op rij. Dat lukte voor het laatst in september en het zegt alles over het kwakkelseizoen dat de club doormaakt. NEC is overigens wel de laatste zes duels ongeslagen. Daar zaten wel vier gelijke spelen tussen.

19:05 uur: de opstellingen der beide elftallen. Bij NEC speelt Joey van den Berg overigens niet centraal, maar controlerend op links. Jordy Bruijn, uitblinker vorige week, staat in de as als aanvallende middenvelder.

19.00 uur: FC Dordrecht staat 17e en dat is wel eens beter geweest. NEC neemt na de klinkende zege van vorige week op Almere City (5-0) de 13e plek in. Nog altijd veel te laag uiteraard voor een club met de ambities en vooral financiële middelen als NEC.

NEC inspecteert het gras, ruim een uur voor aanvang.

18:55 uur: De nostalgie aan de Krommedijk druipt er vanaf. Het is niet zo erg dat de reservespelers in deze dug-out moeten plaatsnemen, maar het heeft wel wat dat dit 'kunstwerk' al jaren mag blijven staan. Overigens wordt FC Dordrecht steeds meer een filiaal van Feyenoord waar spelers gestald gaan worden en dat is misschien wel de redding voor deze club.

Nog een mooi voorbeeld van de romantiek en bewijzen van een verouderd complex hier in Dordrecht. De perstafeltjes inclusief fraaie lampjes. Het is zaak snel één van de elf plekjes te scoren, want vol is vol..

18:50 uur: NEC komt vanavond op bezoek in het knusse stadion van FC Dordrecht, oftewel de Schapenkoppen. Een belangrijke wedstrijd voor de Nijmegenaren.