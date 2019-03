Liveblog: Matig en angstig NEC kan nog niet overtuigen aan de Krommedijk

NEC kan ondanks een dramatisch seizoen tot nu toe, nog altijd de play-offs halen. Dan moet de inhaalrace vanavond in Dordrecht wel verder worden doorgezet. Volg alles via het liveblog van deze belangrijke wedstrijd voor NEC.

TUSSENSTAND 0-0

30e: nog geen kans voor NEC. Dat geeft te denken. De ploeg van De Gier krijgt geen grip.

22e: Beide ploegen doen weinig voor elkaar onder in het eerste kwart. Weinig publiek trouwens hier in Dordrecht, dat met bescheiden middelen zich zo lang staande houdt in het betaald voetbal. Met 1200 betalende toeschouwers houdt het wel op.

10e: enorme kans voor FC Dordrecht. Links in de defensie bij NEC ligt het helemaal open. Keeper Branderhorst is al geklopt door Summerville, maar Sanniez kan nog net voor de doellijn de bal weg rossen.

We zijn begonnen aan de Krommedijk

De reservespelers van NEC balen, want niet mogen spelen is voor een sportman altijd een drama.

19:55 uur: Aanvoerder Joey van den Berg staat klaar. De routinier zal vanavond ongetwijfeld weer voorop in de strijd gaan bij NEC.

19:30 uur: Jack de Gier weet wat hem te doen staat vanavond. Opnieuw winnen. Alleen dan kan NEC het seizoen nog kleur geven. FC Dordrecht speelt de laatste tijd onbevangen en aanvallend en ook NEC weet het net regelmatig te vinden.

19:20 uur: De spelers staan klaar in de catacomben voor de warming-up. Mathias Bossaerts heeft oog voor de fotograaf. Links Jordy Bruijn die vorige week uitblonk tegen Almere City.

19:10 uur: NEC jaagt op de tweede overwinning op rij. Dat lukte voor het laatst in september en het zegt alles over het kwakkelseizoen dat de club doormaakt. NEC is overigens wel de laatste zes duels ongeslagen. Daar zaten wel vier gelijke spelen tussen.

19:05 uur: de opstellingen der beide elftallen. Bij NEC speelt Joey van den Berg overigens niet centraal, maar controlerend op links. Jordy Bruijn, uitblinker vorige week, staat in de as als aanvallende middenvelder.

19.00 uur: FC Dordrecht staat 17e en dat is wel eens beter geweest. NEC neemt na de klinkende zege van vorige week op Almere City (5-0) de 13e plek in. Nog altijd veel te laag uiteraard voor een club met de ambities en vooral financiële middelen als NEC.

NEC inspecteert het gras, ruim een uur voor aanvang.

18:55 uur: De nostalgie aan de Krommedijk druipt er vanaf. Het is niet zo erg dat de reservespelers in deze dug-out moeten plaatsnemen, maar het heeft wel wat dat dit 'kunstwerk' al jaren mag blijven staan.

Nog een mooi voorbeeld van de romantiek en bewijzen van een verouderd complex hier in Dordrecht. De perstafeltjes inclusief fraaie lampjes. Het is zaak snel één van de elf plekjes te scoren, want vol is vol..

18:50 uur: NEC komt vanavond op bezoek in het knusse stadion van FC Dordrecht, oftewel de Schapenkoppen. Een belangrijke wedstrijd voor de Nijmegenaren.