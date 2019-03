Freek Jansen ziet De Graafschap voor plek vijftien gaan

Dat botst niet met zijn baan als journalist bij het weekblad Voetbal International, zo liet hij weten in De Week van Gelderland. 'Ik ben ook in gesprek geweest voor een functie in de Raad van Commissarissen, maar dat vond ik een te officiële rol en te lastig in combinatie met Voetbal International. Dit is alleen advies geven. Klankbordgroep klinkt een beetje blabla, maar het is een soort technisch adviseurschap. Dat doen we met z'n drieën.'

'Journalisten moeten eigenlijk objectief zijn, maar iedereen heeft wel een voorkeur. Ik kan er ook makkelijk voor uit komen dat ik voor De Graafschap ben, want ik doe voor VI Ajax en het Nederlands Elftal. Ik heb er een paar seizoenen als jeugdspeler gezeten en heb de club ook mogen volgen voor VI. Ik loop al twaalf jaar mee en heb veel contacten met spelers, clubs en zaakwaarnemers. Zo heeft technisch manager Peter Hofstede mij gevraagd wat voor jongen Azor Matusiwa is en of hij fit genoeg was. Ik kende hem natuurlijk van Ajax, dus daar kon ik een rol in spelen.'

Nabil Bahoui op de training

'Met Matusiwa en Benschop heeft de club twee kanjers binnengehaald. En nu ook Nabil Bahoui, een Zweedse international. Dat klinkt stoer voor een club als De Graafschap. Maar dit is waar de term buitenkansje voor bestaat. De Graafschap heeft de goede Schwung te pakken en kan nu voor plek vijftien gaan. Ik ben wel positief gestemd.'

NEC modderfiguur

Jansen volgt het Gelders voetbal op de voet en heeft kritiek op NEC. 'Dat gaat echt nergens over. Ze horen bij de eerste vijf te spelen. De Graafschap zat achter Joey van den Berg aan, maar NEC haalde hem zo binnen, omdat ze financieel veel meer konden bieden. Dat is dan toch een signaal dat ze ambitieus zijn. Maar ze slaan bijna elke week een modderfiguur.'