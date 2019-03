Martin Odegaard voelt zich prettig in vrije rol bij Vitesse

Zijn droom is nog altijd om door te breken bij Real Madrid. Martin Odegaard blijft hopen op die kans. Tot die tijd wil hij alleen maar beter worden en Vitesse naar de top vier loodsen. 'Ik voel me hier echt goed.'

De Noor kwam afgelopen zomer over van SC Heerenveen dat hem graag nog langer wilde huren van Real Madrid, waar Odegaard nog een contract heeft tot medio 2021. Maar Vitesse had een goed verhaal en de aanvallende middenvelder zag een nieuw avontuur in Nederland wel zitten.

Mix van kwaliteiten

Hij heeft er geen spijt van gekregen. Het 20-jarige supertalent kwam weliswaar moeizaam op gang en kan nog veel beter dan hij nu laat zien, maar regelmatig blinkt hij ook uit in het geel-zwart. 'Ik ben blij hier te zijn. We hebben een fijne groep en ik kan me hier ontwikkelen omdat ik veel speel in een goed team met verschillende kwaliteiten.'

Vrijheid

Odegaard scoorde tot nu toe zes maal voor Vitesse. Bijna altijd speelt hij vanaf rechts. In het nieuwe 4-4-2 iets meer teruggetrokken, maar wel weer met veel vrijheid. 'Daar voel ik me goed bij en dat mag ik gelukkig ook van de trainer. Zonder natuurlijk mijn taken te verwaarlozen, want die moet ik ook bij balverlies uitvoeren.'

'Ik houd ervan om te zwerven. Naar binnen te komen. In die rol voel ik me goed. We hebben een mooie mix in het team als je bijvoorbeeld ook kijkt naar onze rechtsback (Karavaev, red.) die er vaak overheen komt, waardoor ik naar binnen kan trekken.'

Lijn vasthouden

Zaterdag wacht laagvlieger NAC dat lijkt af te stevenen op rechtstreekse degradatie. Maar Odegaard waarschuwt. 'Ze wonnen thuis van ons. Het wordt een belangrijke wedstrijd. Aan ons om revanche te nemen voor die teleurstellende wedstrijd voor de winterstop. We voelen ons na twee overwinningen weer een stuk beter. Nu die lijn maar eens vasthouden en nog een keer winnen.'

Komende zomer keert hij terug naar Madrid waar hij als 16-jarig jochie binnenwandelde in de ploeg van Zinedine Zidane. Odegaard kwam tot nu toe slechts tot 2 duels in de hoofdmacht. Maar het blijft zijn droom te schitteren in het imposante Bernabeu. Ondertussen weet hij nog niet hoe zijn toekomst eruit ziet. 'Soms is dat moeilijk ja. Eerst ga ik sowieso terug en dan praten we. We zien wel. Feit is dat ik het hier goed naar mijn zin heb.'