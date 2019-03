Houthakken en hutten bouwen: scholieren verruilen lesboek voor de zaag

door Lonneke Gerritsen

Het buitenles-programma is ontwikkeld door docenten zelf. 'Wij zijn oorspronkelijk ook een groene school, dus het is heel logisch dat we hier dan extra aandacht voor hebben', vertelt docent Brechje Masman. Regelmatig zijn er excursies en buitenactiviteiten, maar vaak is de tijd te kort voor echte buitenlessen. 'Maar nu hebben we deze kans gekregen en het werkt heel goed. Ik gun iedereen buitenlessen.'

Twee vliegen in een klap

Zone.college benaderde Staatsbosbeheer zelf. Vrij uitzonderlijk, zegt boswachter Dirk van den Brink van de natuurorganisatie. 'Veel scholen doen aan Boomfeestdag, maar dat is het dan ook wel. En vaak moet ik die scholen ook nog eens zelf daarover bellen.'

Hij is blij met het initiatief van de Doetinchemse middelbare school. 'De scholieren leren dingen zoals samenwerken en tegelijkertijd worden onze bossen onderhouden. Twee vliegen in één klap.'

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video)

De vmbo-leerlingen zelf zijn enthousiast over de lessen in de natuur: 'Het is lekker buiten, je krijgt er energie van en je leert meer als je echt takken kapt dan dat je op een filmpje ziet hoe dat moet', vertelt Sybren Nijhuis al zagend.

Als de jonge 'houthakkers' straks klaar zijn, gaan ze naar de andere groep die buiten een maaltijd heeft bereid. Ook dat is onderdeel van het buitenlesprogramma.