Uitbundig carnaval in Zaltbommen, twee weken na de brand

Het was flink aanpoten voor de bouwers van de Zaltbommelse carnavalswagens. Ze konden helemaal opnieuw beginnen, nadat hun praalwagens in vlammen waren opgegaan. Maar het lukte: de wagens waren op tijd af voor de optocht die zaterdag door de straten van Zaltbommel trok.

Twee weken geleden woedde er in de bouwloods van de carnavalsverenigingen een verwoestende brand. De clubs moesten hals over kop op zoek naar een andere plek om nieuwe wagens in elkaar te kunnen zetten. Ze deden een oproep voor geld en andere hulp. Dat leverde vele reacties uit het hele land op. Zo kregen ze oude praalwagens en gereedschap aangeboden.

Zaterdag reden er dankzij de hulp en het harde werk van de leden van de carnavalsclubs zes praalwagens mee in de optocht door Mispelgat, zoals Zaltbommel tijdens carnaval heet. Vanaf 13.33 uur trokken de wagens en loopgroepen door de straten.

Grote optochten live bij Omroep Gelderland

Omroep Gelderland besteedt de komende dagen uitgebreid aandacht aan carnaval. Zaterdag wordt de optocht in Klarenbeek vanaf 13.45 uur live uitgezonden op tv en op onze site, zondag is de optocht in 's-Heerenberg vanaf 14.30 uur live te zien en maandag doen we vanaf 14.00 uur live verslag van Rosenmontag in Beek-Ubbergen.