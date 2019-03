Damcoach uit Culemborg verdacht van stiekem filmen onder de douche

In november kwam bij de politie een melding binnen over het heimelijk filmen, die daarop een onderzoek begon.

In De Telegraaf staat dat de coach jeugdtoernooien organiseert. Jonge dammers, onder meer uit het buitenland, zouden regelmatig bij hem hebben overnacht. 'Je weet dat zo'n publicatie een keer naar buiten gaat komen, dat hou je toch niet tegen,' zegt de man daarover tegen Omroep Gelderland.

'Jichtaanval filmen'

De verdachte zegt vanaf zijn vakantieadres in Marokko dat hij zichzelf onder de douche wilde filmen omdat hij last had van een jichtaanval. 'Dat gun je niemand, het levert heel veel pijn op. Ik hou mijn gezondheid al 15 jaar heel goed bij en daarom film ik mezelf in de douche.'

De man bevestigt dat de politie beelden in beslag heeft genomen. 'Maar de camera valt volgens mij na een tijdje uit, dus ik denk dat er niets opstaat.' Hij zegt dat niet weet of hij geschorst is door de Nederlandse dambond. Hij is naar eigen zeggen zeker niet geschorst door de Gelderse dambond. Op de website van de Nederlandse dambond staat dat de man geschorst is. Ook de voorzitter van Denk en Zet bevestigt dit.

Een woordvoerder van de politie wil alleen zeggen dat de man verdacht wordt van heimelijk filmen en dat er bij de man diverse gegevensdragers in beslag zijn genomen. Wat daar opstaat, wil de politie niet zeggen. Er zou mogelijk sprake zijn van één slachtoffer.

Leden geïnformeerd

De damcoach werd vorig jaar geridderd vanwege zijn verdiensten in de damsport. Voorzitter Robert-Jan van den Akker van Denk en Zet zegt dat er half februari geleden een informatieavond was voor de leden om hen te informeren.

Ook de gemeente Culemborg was daar bij betrokken. Volgens een woordvoerster had de gemeente vooral een ondersteunende rol voor de vereniging bij het organiseren van de avond. 'En nu is het een strafrechtelijk onderzoek', stelt zij.