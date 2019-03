Boze buren dierenasiel De Ark: gemeente treedt niet op tegen blaffende honden

Eind februari heeft de gemeente Harderwijk een geluidsonderzoek laten afnemen bij De Ark. De afspraak was dat als het geluid niet binnen de toegestane geluidsnormen past, de gemeente een handhavingsprocedure start.

Vrijdag kregen buren te horen dat het geluid inderdaad die norm overschrijdt. Toch besluit de gemeente om niet te gaan handhaven. Tot ergernis van de omwonenden.

Gemeente wil passende oplossing

Wethouder Marcel Companjen laat in een reactie weten dat de gemeente niet direct over wil gaan tot handhaven. 'De gemeente is in gesprek met De Ark en omwonenden om passende maatregelen te vinden om de geluidsoverlast op te lossen. De insteek is dus nadrukkelijk om het probleem op te lossen en niet om De Ark direct te sluiten. Bij dit handhavingsbesluit is rekening gehouden met de mogelijke maatschappelijke gevolgen,' aldus Companjen.

Dierenasiel geschrokken

Robin Schalij van De Ark is geschrokken van de metingen. 'We zijn direct met onderzoeksbureau Arcadis in gesprek gegaan om te kijken wat we kunnen doen. We hebben voor nu al besloten om in het pension nog maar maximaal 100 honden op te gaan vangen in plaats van 200 honden. Dat scheelt al een hoop. Verder gaan we samen met Arcadis een werkplan opstellen om te kijken wat voor aanpassingen we op korte termijn nog meer kunnen doen', vertelt Schalij.

'Als de gemeente wel een handhavingsprocedure was gestart, moesten wij het asiel waarschijnlijk sluiten. Dat is geen oplossing. Waar moeten alle asieldieren dan heen? Dan gaan mensen weer honden aan bomen binden en is er een nieuw probleem', vertelt Schalij. Het pension waar dieren tijdens vakanties van hun baasjes worden opgevangen, (deels) sluiten is ook geen oplossing volgens hem. 'Dan ontstaat er voor ons een financieel gat. Waar gaan we dan geld vandaan halen om asieldieren op te vangen?'

Eerder verzoek tot handhaving

De buren van het asiel hadden al eerder een verzoek tot handhaving ingediend. Dit verzoek werd toen afgewezen omdat de gemeente Harderwijk hoopte dat de buren er met De Ark onderling uit zouden komen.

Volgens de gemeente krijgen de omwonenden uiterlijk 15 maart per brief informatie over het vervolgtraject.