Danny Hoekman: teveel ad hoc beleid bij NEC

De 54-jarige voormalige linksbuiten vertelde daarover in De Week van Gelderland. "Vanaf mijn vijfde jaar kwam ik al als jochie naar het stadion. Ik was idolaat van voetbal en sindsdien zit NEC al in mijn hart. Ik ben NEC'er geweest op vele fronten, als supporter, als speler en in een technische functie. Maar de laatste jaren is het nogal rumoerig, het is een onrustige club."

Spanningsveld

Hoekman stuitte in zijn korte periode als technisch manager op veel problemen. "Toen ik daar werkzaam was, was het al moeilijk werkbaar met een makelaarsbureau dat er aan was gekoppeld. Dat creëerde een spanningsveld, los van de personen. Er wordt de laatste tijd vooral een ad hoc-beleid gevoerd. De emotie overheerst en als de resultaten dan tegenvallen, wordt er op grond van die emotie gehandeld. Ik vind dat je bij het technisch beleid een helikopter-view moet hebben. Je moet je visie niet laten beïnvloeden door een bal die er via de binnenkant van de paal wel of niet in gaat. Ik sla nooit door in euforie en zit ook niet helemaal in de put. Mijn rol bij NEC is uitgespeeld, daarop speculeren is hypothetisch."

Van de huidige resultaten word ik natuurlijk niet vrolijk met de dertiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Maar toch is er nog kans op promotie. Je speelt daar nog om mee als je elfde wordt. Maar de liefde blijft even sterk, dat zit er zo in bij mij als echte Nijmegenaar."

Qatar

"Ik blijf voetbal-minded. Ik zou graag ergens technisch directeur of manager willen zijn. Maar ik wil ook weer graag trainer worden. Ik had nog een kans om afgelopen zomer trainer te worden in Qatar, maar dat heb ik uiteindelijk toch naast me neergelegd. Je mag namelijk niet vrij het land uitreizen, daar heb je een hele procedure voor nodig. Dat gaf mij het gevoel van een enkelband, dat wilde ik niet."