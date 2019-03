Buurt Zelhem stapt naar rechter om uitbreiding kippenstal te voorkomen

Buurtbewoners van de Michelstraat in Zelhem hebben een advocaat in de arm genomen om de uitbreiding van een kippenbedrijf te voorkomen. Een agrariër uit Overijssel heeft een paar jaar geleden de kippenboerderij gekocht. Hij wil de oude stallen slopen, er nieuwe voor terugbouwen en er maximal 138.500 vleeskuikens houden. Nu nog zitten er 100.000 kippen in de stallen.

door Melanie Lokate

De buurt vreest fijnstof, stank-, geluids- en verkeersoverlast. 'We willen dit koste wat kost voorkomen. We liggen nu al wakker van het laden en lossen', zegt buurtbewoner Ap. 'Ik vrees voor de volksgezondheid. We hebben nu soms al tijden dat verschillende mensen lopen te hoesten, last van hun ogen hebben. Dat kan hooikoorts zijn, maar het is wel vreemd. Niet?'

Buurvrouw Dinie vult aan: 'Ik ben ook zo bang voor de stank.' Samen met haar man Hendrik geniet ze in de zomer van de zon op een bankje voor hun huis. 'Straks hoeven we hier niet meer te zitten. Het bedrijf komt zo dicht bij'. Nu al ervaren Dinie en Hendrik veel stankoverlast en ze denken dat het nog veel meer gaat worden.

Wat Dinie het meest raakt is dat haar kinderen en kleinkinderen nu niet meer bij hen komen wonen. 'Nee, die gaan hier nu geen huis kopen of bouwen met de plannen die er zijn.'

Actieborden en petitie

Om hun protest onder de aandacht te brengen, hebben ze spandoeken en borden geplaatst. Ook is er een website gemaakt en is er een online petitie. 'Het voelt goed', zegt buurtbewoner Leo. 'We doen nu tenminste iets. We laten zien dat we het er niet mee eens zijn.'

Maar in het buitengebied is een uitbreiding van een boerderij niet raar. 'Nee, dat klopt', zegt Leo. 'En ik ben ook niet tegen boeren. Maar hier staan alleen maar burgerwoningen. Alle boerderijen zijn al gestopt. Die uitbreiding gaat echt te ver.' De bewoners zijn ook tegen, omdat de boer helemaal niet bij de boerderij woont.

Reactie boer

'We houden ons aan de wet en daarom zijn de vergunningen ook verleend', zegt de betreffende boer in een telefonische reactie aan Omroep Gelderland. 'Gelukkig hebben we de rechtspraak in Nederland en die moet nu maar oordelen nu de buren naar de rechter stappen.'

De agrariër schrijft in een brief aan de omwonenden dat hij kippen wil houden onder het Beter Leven-keurmerk. Dat betekent volgens hem dat er geen plofkippen gehouden worden en dat de kippen alle ruimte hebben. Hij heeft vier andere bedrijven verspreid in het land.

Gesprek met burgemeester

De gemeente Bronckhorst heeft onlangs een vergunning verleend. Volgende week praat de buurt met een aantal raadsfracties. Daarnaast hebben ze eind maart een gesprek met de burgemeester omdat ze vinden dat ze als omwonenden niet gehoord worden.