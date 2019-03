Slutskiy ziet concurrentie toenemen bij Vitesse

Op die plek staat nu AZ, maar de Alkmaarders verloren de halve finale van de beker en zijn ook in de competitie aan een mindere fase bezig. Het verschil met Vitesse is geslonken naar vier punten. De Arnhemmers wonnen hun laatste twee duels.

Bijzonder voor eredivisie

Slutskiy ziet uiteraard voldoende kansen op een derde zege, hoewel hij niet hoog van de toren blaast. NAC is dan wel hekkensluiter, de Rus houdt respect voor de tegenstander. 'Ze hebben best een goed team en spelen tegen degradatie. Ze vechten dus voor iedere meter. NAC speelt met drie centrale verdedigers. Dat is vrij bijzonder voor de eredivisie. Daar hebben we verloren. Het was een teleurstellende avond toen.'

Serero speelklaar

Tegen de club uit Breda heeft Vitesse Serero weer terug. Hoewel de Zuid-Afrikaan zelf aangaf niet helemaal fit te zijn nog. 'Hij heeft de hele week meegetraind in de groep, maar is inderdaad nog niet 100 procent', kijkt Slutskiy naar de liesproblemen waar Serero mee kampte. 'Ik verwacht dat hij klaar is om te spelen. Net als Dauda en Linssen die donderdag last kreeg van zijn nek. Uit voorzorg is hij binnen gebleven.'

Concurrentie

'De concurrentie neemt toe en dat is goed', vervolgt Slutskiy. 'Matavz is weer in de groep, Gong ook en dat hebben we nu nodig voor de laatste serie wedstrijden van het seizoen. Er zijn alleen wat vragen over de voorhoede, maar later vandaag zal ik dat goed bekijken wie er precies kunnen spelen tegen NAC.'