Onbewaakte overgang Winterswijk blijft open, ProRail en provincie teleurgesteld

Gelderland en ProRail zijn erg teleurgesteld over het besluit van Winterswijk om de onbeveiligde spoorwegovergang aan de Greversweg in stand te houden. De partijen beraden zich op hun bijdrage voor de beveiliging van twee andere overwegen in de gemeente.

'Het is zeer teleurstellend wat hier gebeurd', zo laat een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail aan REGIO8 weten in reactie op het aangenomen amendement in de Winterswijkse gemeenteraad waarmee de Greversweg-overgang in stand blijft. 'Ik begrijp dat ze gokken op het feit dat wij wel weer terugkomen met een andere deal, maar dat vind ik wel erg gokken met mensenlevens. Je hoopt niet dat daar nu iets gaat gebeuren.'

'Zeer teleurstellend'

In eerder gemaakte afspraken zouden ProRail (750.000 euro) en de provincie (375.000 euro) flink bijdragen aan de beveiliging van twee onbeveiligde spoorwegovergangen. 'Dat men twee jaar later terugkomt op een overeenkomst die een lange besluitvormingsprocedure nodig had is zeer teleurstellend', aldus een woordvoerder van de provincie Gelderland.



Door het aannemen van een amendement van de fracties van VVD, Winterswijks Belang en PvdA is woensdagavond besloten om de oversteek op de Greversweg alsnog open te houden voor langzaam verkeer. De momenteel onbeveiligde overwegen aan de Huttenweg en Veldhorstweg worden als het aan de raad ligt wel beveiligd, terwijl de oversteekplaatsen op de Vreehorstweg en de Klandermansweg worden opgeheven.

'Wij hebben een bepaald doel: alle onbewaakte overwegen in Nederland wegkrijgen of beveiligen', zo laat de ProRail-woordvoering weten over de koers die landelijk is ingezet. 'We beraden ons nu op wat we willen doen met onze toegezegde bijdrage, dinsdag staat een gesprek gepland.'

Waarschuwing van wethouder

In de raadsvergadering van woensdag probeerde wethouder Wim Aalderink de gemeenteraad op andere gedachten te brengen. 'Het kan goed aflopen en het kan slecht aflopen', aldus de wethouder in reactie op het amendement.

'Goed aflopen betekent dat je een nieuwe deal sluit, maar we kunnen ook blijven zitten met vijf onbeveiligde overwegen. Als u als raad in een later stadium alsnog beveiligde overwegen wilt, komt u zelf voor de rekening te staan.'



