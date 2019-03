Twee vossen, een handvol vogels en nieuwsgierige konikpaarden verschenen afgelopen maand voor de KadaverCam van natuurplatform BuitenGewoon. Op het eerste gezicht hebben prooidieren niet of nauwelijks van de in het verkeer verongelukte ree gegeten. Als je dichterbij kijkt, zie je dat het dode dier inmiddels vol leven zit.

Kadaverecoloog Elke Wenting van de Wageningen Universiteit trekt haar paarse handschoenen aan als ze het dier gaat onderzoeken. Bij vlagen is de weeïge lucht van rottend vlees te ruiken. Beide ogen van de ree zijn inmiddels verdwenen, ziet BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink. Ondertussen begint Wenting het dier te onderzoeken...

Vacht laat los

De ogen zijn opgepeuzeld door twee eksters. Dat weten we dankzij de webcam die de gebeurtenissen rond het kadaver al ruim een maand lang continu in de gaten houdt. Wenting trekt aan de haren van de vacht. 'Kijk, je kunt ze er zo uittrekken', vertelt de ecoloog. Ze houdt een grote pluk bruine haren omhoog. 'Dat is een teken dat het lichaam aan het ontbinden is.'

Allemaal witte beestjes

Als Wenting het dier verder onderzoekt, blijken er op diverse plekken onder de vacht allemaal witte beestjes te kruipen. Maden. De vliegenlarven hebben aan voedsel geen gebrek. Ook lopen hier en daar kevertjes en andere beestjes.

Maden kruipen over de op sommige plekken blauw uitgeslagen huid van het dode dier.

Ontbinding gaat langzaam

In de zomermaanden trekken dode dieren in de natuur nog veel meer insecten aan. Dan zou het kadaver wellicht vol zitten met honderden vliegen. Dat is nu niet het geval. Door de koude nachten zijn er veel minder insecten. Ook gaat de ontbinding van het kadaver dan sowieso langzamer. Bacteriën vermenigvuldigen zich nu minder snel dan later in het jaar, als het warmer is.

Onderzoek naar recycling dode dieren

Ecoloog Elke Wenting is bezig met een promotieonderzoek naar de ontbinding van dode dieren in de natuur. Ze wil weten hoe belangrijk aaseters, zoals vossen en raven, zijn voor de kringloop van de voedingsstoffen in het aas. 'We weten dat de aanwezigheid van aas goed is voor de biodiversiteit. Het is een belangrijke voedselbron voor veel dieren.'

'Verrassend genoeg weten we nog erg weinig over hoe die recycling precies werkt', legt Wenting uit. 'Wat als er bijvoorbeeld helemaal geen aaseters in een gebied zijn? Gaat dan een belangrijk deel van die voedingsstoffen via de bodem verloren?' Antwoorden op dit soort vragen kunnen het natuurbeheer in de toekomst wellicht helpen verbeteren.

Hoe lang nog?

In de buik van de dode ree in de Ooij-polder blijkt een scheurtje te zitten, mogelijk als gevolg van de aanrijding die het dier fataal is geworden. Wenting bekijkt welke ingewanden hierdoor precies bloot zijn komen te liggen. De maden hebben deze opening zo te zien nog niet ontdekt, maar dat zal ongetwijfeld een kwestie van tijd zijn. Hoe lang het nog duurt voordat er alleen nog botten te zien zijn op de KadaverCam, durft Wenting niet te zeggen. 'Soms is zo'n dier al na vier dagen opgegeten, soms liggen ze er na vier maanden nog steeds.'

Ons geduld is nog niet op. We blijven dus wachten op aasdieren die komen om de kringloop van de natuur weer rond te maken. Kijkt u mee?

De KadaverCam is een initiatief van Staatsbosbeheer, Ark Natuurontwikkeling en natuurplatform BuitenGewoon.





