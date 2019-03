Winkels Montferland mogen langer open op zondag

Kleine winkeliers tegemoetkomen

'Dit is met name om de kleine winkeliers tegemoet te komen', zegt Jan van Halteren van Lokaal Belang Montferland over de uitzondering van christelijke feestdagen. 'Zij moeten dan op feestdagen komen opdraven, terwijl ook de kleine winkelier familieaangelegenheden heeft op deze dagen.'

Ook het CDA deelt de visie om winkels op christelijke feestdagen dicht te houden. 'De familieaangelegenheden en gezinsband zien wij als één van de hoekstenen van onze samenleving', aldus Raymond Cremer van het CDA. 'Wij hinderen ze niet om de feestdagen in passende sfeer door te brengen.' Volgens D66 hadden de winkeltijden helemaal vrij gelaten mogen worden, zoals dat ook in buurtgemeenten van Montferland gebeurd. 'Maar wij begrijpen dat het voor een aantal mensen op dit moment nog een stap te ver is', aldus Freddy van Dijken.

Bakkers ook langer open

Ook zorgde het amendement dat de bakkersbranche op zon- en feestdagen open mag van 08.00 tot 12.00 uur en dat winkeliers op zondag later open mogen. Vanaf 12.00 uur, terwijl in een eerder voorstel nog werd uitgegaan van 10.00 uur. Volgens wethouder Martin Som een gemiste kans. 'Zeker voor een gemeente die zich richt op recreatie en toerisme en daarin mensen wil bedienen. Ik vraag mij af of ondernemers die vrijheid in openingstijden willen, daarmee geholpen zijn.' Aanleiding voor Montferland om de winkeltijden aan te passen was een verzoek van de Albert Heijn in Didam om de bestaande openingstijden op zondag te verruimen.