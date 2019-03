Studenten ook komende drie jaar bij politie

'Wij kunnen kijken of er groeibriljanten tussen zitten', zegt operationeel expert Wim Jansen bij de politie Achterhoek-West over het belang van de overeenkomst. Naast een maatschappelijke verantwoordelijkheid is het scouten van nieuwe talenten belangrijk. 'Een hele hoop van de leerlingen willen later toetreden tot de politie, wij kunnen nu de supermensen er al uithalen voor onze opleiding.'

De studenten, die in februari al zijn gestart met hun stagetraject, worden gedurende een periode van in totaal veertien weken ondergedompeld in politiewerk. 'Ik vind het echt super', aldus student Amy Elshof. 'Het op straat zijn in de openbare orde is het beste, het leukste.'



De werkzaamheden tijdens de stageperiode zijn divers, van het helpen bij verkeerscontroles tot het meelopen tijdens horecadiensten in de binnenstad. 'Ze moeten een goed beeld krijgen van hoe de politieorganisatie in elkaar steekt en hoe het werk is', aldus Jansen. 'In het begin merken we dat ze wat moeten schakelen, maar uiteindelijk willen ze deze kant en zullen ze daarmee kennis moeten maken.'