VIDEO: Kindercarnaval luidt een weekend van feest in

Veel prinsessen, politieagenten, soldaten en ninja-strijders. Maar ook zelfgebouwde wagens en de meest prachtige outfits. Het moeten drukke weken geweest zijn voor de kinderen in Angeren. En ook de ouders en grootouders zullen menige hand-en span-dienst hebben verricht.

Professioneler

Het lijkt wel of het kindercarnaval steeds professioneler wordt. In Angeren is er in ieder geval veel aandacht aan besteed. Talloze loopgroepen en wagens verzorgen de optocht die qua kwaliteit kan wedijveren met een 'grote mensen optocht'. Ouders staan trots langs de kant. 'Ik heb het ze met de paplepel ingegoten', vertelt een moeder. Haar kinderen zijn verkleed als prins en olifant. 'Hebben ze zelf bedacht, al heb ik ze wel geholpen.'

Alsof ze het al jaren doen bewegen de kinderen van groep vier zich over de catwalk. Want alle creaties moeten evenveel aandacht krijgen. Als er veel van één soort zijn zoals de prinsessen, dan mogen ze in een groepje over de catwalk. De olifant gaat hand in hand met zijn zusje.

Rondjes om de school

Daarna volgt de optocht. Twee rondjes om de school. Voor de kleintjes is het wat ver. Gelukkig is er een weggetje om af te steken en sluiten ze weer aan bij de groep. Soms staat de stoet even stil om de achterblijvers de gelegenheid te geven weer bij te komen. Tijd voor een Fortnite-dansje, vinden de gamers die voor de camera naar hartenlust bewegen.

Zaterdag begint het echte carnaval. Al zijn er wel kinderen die met spijt vertellen dat ze met hun ouders mee moeten naar de wintersport. Liever zouden ze in hun eigen dorp blijven om carnaval te vieren. Kindercarnaval 'leeft' in Angeren.

