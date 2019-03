Autobezitter meldt zich na fatale aanrijding

De eigenaar van de groene Opel Astra die in de omgeving van Scherpenzeel werd gezocht wegens een dodelijke aanrijding in Renswoude, heeft zich gemeld. Dat meldt de politie vrijdag.

De eigenaar kwam donderdagavond zelf naar het bureau nadat de politie woensdag melding maakte van de groene Opel Astra. Die was op zondag 10 februari betrokken bij een ongeval in Renswoude, net over de provinciale grens in Utrecht. Een 76-jarige vrouw raakte daardoor ernstig gewond. Zij overleed vorige week. De auto reed na de aanrijding door.

De politie kwam de auto door onderzoek op het spoor en vroeg mensen in Renswoude en Scherpenzeel woensdag naar het voertuig uit te kijken.

Privacy

De eigenaar is aangehouden als verdachte, aldus de politie. De auto is in beslag genomen voor forensische onderzoek. Uit oogpunt van privacy doet de politie geen mededelingen over de leeftijd en woonplaats van de verdachte.

Eerder werden twee mannen uit Scherpenzeel aangehouden voor betrokkenheid bij het ongeval. Zij bleken er uiteindelijk niets mee te maken te hebben.

