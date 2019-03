Veel twijfelgevallen bij Vitesse voor thuisduel met hekkensluiter NAC

In december vorig jaar kreeg Vitesse in Breda klop, werd een penalty gemist en kreeg Bero ook nog eens rood in de slotfase. In april 2018 werd Vitesse in het Rat Verlegh stadion met 1-0 verslagen.

Na de recente overwinningen van Vitesse op Willem II (3-2) en FC Emmen (0-3) aast de ploeg van Slutskiy in het eigen Gelredome op de derde zege op rij. Dat zou voor het eerst zijn dit seizoen.

Serero terug

In aanloop naar het duel met NAC zijn er veel twijfelgevallen bij Vitesse. Thulani Serero trainde de hele week mee na een liesblessure, maar gaf na afloop van de laatste training zelf aan dat hij zich nog niet helemaal fit voelt voor een rentree. Als Serero terugkeert in de basis, gaat dat waarschijnlijk ten koste van Navarone Foor.

Nekpijn bij Linssen

Ook voorin heeft Vitesse de nodige kopzorgen. Bryan Linssen heeft weer last van een oude blessure. De Limburger bleef binnen met nekklachten. De verwachting is dat de topscorer van Vitesse kan spelen, zo meldde Slutskiy. Zijn kompaan in de de voorhoede Mohammed Dauda verliet de training voortijdig. Ook de Ghanees lijkt gewoon aan de aftrap te kunnen staan. ALs Dauda niet speelt, is Thomas Buitink zijn vervanger.

Slutskiy houdt vast aan twee spitsen tegen NAC en een viermans middenveld. Clark start opnieuw als linksback en Alexander Büttner speelt weer hangend op links.

Vermoedelijke opstelling: Eduardo, Karavaev, Doekhi, Clarke-Salter, Clarke, Odegaard, Serero, Büttner; Linssen, Dauda