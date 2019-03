Ga je nu wél of niet meer betalen in West Betuwe?

De woonlasten voor het komende jaar zijn bekend, zover de envelop van de gemeente al niet op de deurmat was gevallen. Opvallende cijfers daarbij komen uit de nieuwe gemeente West Betuwe: enorme stijgingen, valt het mee of is het goochelarij met cijfertjes?

Inwoners van de voormalige gemeente Neerijnen zullen zich wellicht kapot schrikken als zij lezen dat hun onroerend zaakbelasting (ozb) stijgt met 41 procent. In West Betuwe liggen naast Neerijnen ook de oud-gemeenten Geldermalsen en Lingewaal. De ozb is voor dit jaar nog per gemeente apart berekend, als een soort overgangsregeling.

'Lastendruk blijft gelijk'

In totaal stijgen de totale woonlasten in West Betuwe met 8 procent. Dan gaat het om ozb, maar ook om rioolrechten en afvalstoffenheffingen. Best een aardige stijging, zou je zeggen. Maar Co van Leeuwen, woordvoerder bij de nieuwbakken gemeente, wil dat toch in perspectief plaatsen.

'Wij hebben het liever over de totale lastendruk dan over woonlasten alleen', zegt hij. Want West Betuwe had juist afgesproken om de totale lastendruk voor bewoners ongeveer gelijk te houden. En dat is het ook, benadrukt hij.

'Geen huurverhoging'

De hondenbelasting bijvoorbeeld, is in zijn geheel afgeschaft en de forse ozb-stijging in Neerijnen komt omdat nu ook huurwoningen worden meegenomen; het zogenoemde gebruikersdeel. 'Die bewoners betaalden dat tot nu toe niet. Dit wordt gelijkgetrokken. Daar staat tegenover dat de woningbouwvereniging heeft toegezegd twee jaar lang de huur niet te verhogen.'

Maar Lingewaal dan, daar gaan de woonlasten in zijn geheel wél flink omhoog ten opzichte van eerder jaren? Van Leeuwen: 'Lingewaal had afgesproken enkele grote projecten op te pakken, zoals een school en een speeltuin. Dat moet wel gefinancierd worden en is deels al in gang gezet.'

Toch zal ook Lingewaal op andere terreinen weer gecompenseerd worden, weet de woordvoerder. 'Het kan natuurlijk altijd zijn dat jij iets meer gaat betalen, maar over de breedte genomen zal het gelijk blijven.'

Zie ook: Woonlasten in Gelderland omhoog, lees hier hoeveel jij gaat betalen