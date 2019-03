De Graafschap-theatervoorstelling Veur Altied naar filmhuizen

De opname van de theatervoorstelling Veur Altied over De Graafschap is de komende maanden te zien in filmhuizen in de regio. Met een filmticket krijgen bezoekers daarnaast toegang tot de jubileumexpositie in het Stadsmuseum in Doetinchem.

'Hiermee krijgen nog meer voetbal- en theaterliefhebbers de kans om de theatershow over 65 jaar De Graafschap te zien of te herbeleven', zo laat de organisatie weten. De voorstelling in Schouwburg Amphion trok in januari in totaal 1650 bezoekers naar het theater. De opname van de anderhalf uur durende voorstelling is de komende tijd onder meer te zien in De Gruitpoort in Doetinchem en in het Barghse Huus in ’s-Heerenberg. Mogelijk volgen laten nog meer locaties.



Het Stadsmuseum in Doetinchem opent op zaterdag 23 maart een expositie over de Doetinchemse voetbalclub. In het kader van het 65-jarig bestaan van De Graafschap is tot 25 augustus een verzameling foto’s, video’s, documenten en attributen te zien uit het verleden van de club.