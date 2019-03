Politieke storm Winterswijk na maand geluwd

Na het verbitterde afscheid van CDA-wethouders Ilse Saris en Wim Elferdink markeerden hun drie opvolgers donderdagavond met een opgewekt 'tot morgen' het einde van de politieke storm in Winterswijk. Die is na een maand gaan liggen.

door Domien Esselink

Na verhitte discussies en verschuivingen in de onderlinge verhoudingen trok het CDA vier weken geleden de stekker uit de coalitie met Winterswijks Belang (WB). Een historische daad, want zoiets was niet eerder gedaan door een coalitiepartner in de Winterswijkse politiek.

Vervelende sfeer

WB had op de man gespeeld, vond Saris donderdagavond: 'Het fatsoen en het respect zijn ver te zoeken. We hebben het politieke klimaat in Winterswijk helaas zien veranderen. Er is een vervelende sfeer ontstaan om iemand zo snel mogelijk te laten vallen.'

Saris doelde op collega Elferdink, die bekende 'in een slechte film te zijn beland.' De voormalige melkveehouder zag zijn avontuur als wethouder na zeven maanden stranden.

'Wat betekent dit?'

Volgens fractievoorzitter Wim Wassink van het CDA is zijn partij door de achterban zowel mondeling als via social media overstelpt met zorgen over de financiële consequenties voor Winterswijk.

Door de breuk krijgen de twee CDA-wethouders wachtgeld en bovendien kiest de nieuwe coalitie (WB, VVD, GroenLinks en PvdA) voor vier in plaats van drie wethouders.

'Ik baal ervan'

Het nieuwe college start deze vrijdag. Wethouder Wim Aalderink (WB) gaat nu met zijn nieuwe collega's Inge Klein Gunnewiek (VVD), Tineke Zomer (GroenLinks) en Elvira Schepers (PvdA) aan de slag.

Daarmee is de politieke storm in Winterswijk na vier weken gaan liggen, ook al voelt Saris zich nog in het oog van een tornado: 'Ik kijk met veel voldoening terug op negen jaar wethouderschap, maar ik baal ervan dat ik niet langer in die functie kan blijven werken.'

De nieuwe coalitie is overgegaan 'tot de orde van de dag', en richt zich op nieuwe uitdagingen, zoals een duurzaamheidsfonds van 25 miljoen euro.