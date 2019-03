Huurders Nijmegen willen eindelijk 'warm huis' van verhuurder

Een groep bewoners van de Transvaalstraat in Nijmegen is het zat. Zij wachten, volgens de lokale SP, al sinds 2008 op een beter geïsoleerd huis. Nu bieden zij verhuurder Portaal een petitie aan met de wens dat de woningen nu echt worden aangepakt.

Ze vragen Portaal om een 'warme woning'. Dat betekent in dit geval een goede isolatie en nieuwe deuren. Volgens de bewoners en de SP, die samen optrekken in deze zaak, kondigde Portaal al in 2008 aan dat zij de isolatie willen verbeteren.

'De brief die Portaal ons in 2008 stuurde heb ik nog steeds bewaard. Het is nu 2019, en er is de afgelopen jaren niets aan gedaan! Wij betalen iedere maand de huur, dan is een warm huis niets te veel gevraagd. De hoogste tijd dat ook Portaal hun belofte na gaat komen; , aldus een van de huurders uit de Transvaalstraat

Verhuurder Portaal heeft de petitie in ontvangst genomen. Bewoners krijgen binnenkort een reactie.