Sesamstraat definitief van de buis? Gerda Havertong ziet het somber in

Komt er een einde aan het Nederlandse Sesamstraat? Actrice Gerda Havertong uit Epse ziet het somber in, zo vertelt ze donderdagavond aan Omroep Gelderland. 'We worden al een jaar lang niet meer gebruikt als acteurs, ze laten ons hangen als een sudderlapje.'

Aart Staartjes vertelde donderdag bij Radio538 dat hij denkt dat er een einde kan komen aan Sesamstraat. De acteurs hebben al een jaar lang geen opnames meer gehad voor het populaire kinderprogramma. Gerda Havertong deelt die zorgen. 'Als je medewerkers een jaar lang niks laat horen, dan moet je ervan uit gaan dat dit het wel is. Maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit.'

Net als Aart Staartjes is ook Gerda niet te spreken over de behandeling van de acteurs, zo horen zij al een behoorlijke tijd niks over de voortgang van het programma. 'Ik vind het niet bepaald plezierig. Ik vind het een vorm van diskwalificatie als je mensen die op en top hun vak beheersen zo behandelt. Ik zou het fijner vinden als ze de fatsoensnorm toepassen.'

Tekst gaat verder na de foto:

Foto: ANP

Wat is die fatsoensnorm dan? 'Dat je mensen bij elkaar roept en dan zegt we doen het niet meer. In ieder geval ons niet laten hangen als een sudderlapje.'

'Ze denken niet aan de kinderen'

De Epse actrice die al sinds 1985 in Sesamstraat speelt hoopt dat er weer nieuwe afleveringen gemaakt zullen worden, maar daarvoor zijn de acteurs afhankelijk van de NTR die in onderhandeling is met het Amerikaanse Sesame Workshop. Havertong vindt vooral dat er gedacht moet worden aan de kinderen.

'Ik denk dat er nu niet aan hen wordt gedacht. Sesamstraat is namelijk een van de educatiefste programma's van Nederland. Er zijn zoveel mensen mee opgegroeid. Er is ook geen dag die voorbij gaat zonder dat iemand tegen mij over Sesamstraat begint. Het format is top. Mijn aanwezigheid in het programma leidde er bijvoorbeeld toe dat 'de zwarte vrouw' op straat toegankelijker werd.

'Intentie om door te gaan'

Stiekem wordt er al een beetje in de verleden tijd gesproken, maar volgens omroep NTR zijn de onderhandelingen nog in volle gang, zegt een woordvoerder tegen het Algemeen Dagblad. 'Wij hebben de intentie om door te gaan met Sesamstraat. Tot de zomer zijn er nieuwe afleveringen van Sesamstraat te zien, met scènes die vorig jaar zijn gedraaid. We zijn in onderhandeling met Sesame Workshop over een nieuw contract dat dit najaar moet ingaan.'

'Geen eerlijk spel'

Tot slot spreekt Gerda Havertong nog wat wijze woorden over het programma en de NTR. 'Sesamstraat leert kinderen hoe je met elkaar moet omgaan, zonder elkaar pijn te doen. Het gaat over eerlijkheid. En daar struikelen wij nu over, dit spel wordt niet eerlijk gespeeld en dat is jammer.'