Nieuwe carnavalswagen na verwoestende brand? 'Hard werken en een beetje stress'

Guus Krähe schildert met vaste hand teksten op de enorme, gloednieuwe carnavalswagen. 'We zijn de laatste hand aan het leggen aan onze wagen en we hopen zaterdag in volle vaart mee te kunnen doen aan de optocht.'

Bekijk de reportage

Veel hulp

Maar hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen in zo korte tijd? 'Heel hard werken. Woensdagavond konden we uiteindelijk beginnen, toen hadden we de hal gekregen waar we nu staan. We hebben koppen gekregen van de Rare Schutters uit Oeteldonk (Den Bosch,red.) en we hebben een onderstel uit Oeteldonk. We hebben heel veel van bouwmarkten en verfbedrijven gekregen. En we gaan er met zijn zestien hard tegenaan, elke avond, om toch weer een mooie wagen te bouwen.'

'We zorgen weer voor een fantastische wagen'

Is het stressen? 'Nee hoor, gewoon leuk toch... ja het is ook wel stress, een klein beetje wel', zegt Krähe lachend. Gaan ze op tijd het werk afkrijgen? 'Altijd, dat zeggen we altijd. We zorgen weer voor een fantastische wagen aankomende zaterdag. En wat ik hoorde: het wordt de grootste optocht ooit, dus ik denk dat iedereen maar moet komen kijken.'

