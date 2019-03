Hier kun je dit weekend een carnavalsoptocht bekijken

Wilt u weten waar de praalwagens door de straat komen? Bekijk dan even het onderstaande kaartje.

In Gelderland zijn dit jaar 103 optochten. Alleen in Noord-Brabant (325) en Limburg (293) zijn meer optochten. Voor wie gaat kijken in een van de komend dagen: het weer werkt waarschijnlijk niet echt mee. Zaterdag is het nog droog, maar de dagen daarna valt er iedere dag regen. Maandag is de slechtste dag.

De carnavalsoptochten in Klarenbeek (2 maart, 13.45 uur), ’s-Heerenberg (3 maart, 14.30 uur) en Beek-Ubbergen (4 maart, 14.00 uur) zijn live te zien via TV Gelderland, web, app en Facebook. Iedere avond zetten we om 17.20 uur de mooiste praalwagens nog een keer op een rij. De uitzendingen worden daarna ieder uur herhaald.