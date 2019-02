Dansles laat azc-kinderen in Apeldoorn weer even lachen

door Maaike de Glee

Zo zijn er knutselactiviteiten, rapworkshops en donderdagmiddag werd er voor groot en klein een dansles gegeven. Omdat er door de vluchtelingen veel verschillende talen worden gesproken, is het soms moeilijk communiceren. 'Maar met dansen spreekt het lichaam', zegt de enthousiaste danslerares van MoveForward.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is blij dat er veel activiteiten georganiseerd worden. Marleen Jeronimus van het COA: 'We zien dat het goed is voor de groepsvorming, maar ook het even niet nadenken over alles en even lekker meedoen met de muziek en doen wat de dansdocent vraagt. We zien dan weer even die glimlach en dat ze even nergens over nadenken en gewoon zorgeloos dansen in de ruimte.'

Veel vrijwillige hulp

Daarnaast is het COA blij met de vele Apeldoorners die zich hebben gemeld om vrijwilligerswerk te doen. 'We zijn echt verrast als COA. Vrijwilligers, maar ook organisaties die zich aanmelden. En we proberen echt alles aan te nemen', aldus Jeronimus.

Vanaf volgende week gaan de kinderen ook naar school. Maandag zullen zij samen met hun ouders per touringbus gebracht worden naar de openbare basisschool Heuvellaan in de stad, waar ze de komende maanden les krijgen.

In het tijdelijke asielzoekerscentrum kunnen maximaal 400 vluchtelingen worden opgevangen. Hoe lang dit azc openblijft, is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk wanneer het definitieve asielzoekerscentrum aan de Deventerstraat de deuren opent.