Amerikaanse soldaat na 74 jaar eindelijk geidentificeerd

Bijna 75 jaar duurde onzekerheid maar sinds 29 januari weet de familie van de Amerikaase soldaat Clifford Mills dat hun familielid op 18 september bij Zyflich (vlak over de grens bij Groesbeek) om het leven is gekomen. Mills was lid van de Amerikaanse 82ste Airborne. Hij kwam om het leven toen het zweefvliegtuig waarin hij meevloeg crashte bij de landing.

Behalve Mills kwamen nog zes inzittenden om het leven. Omdat het terrein in Duitse handen was niet duidelijk of hij de crash had overleefd of in het gevecht was gesneuveld. Na vastgesteld worden of MIlls de crash had overleefd of dat hij gevangen was genomen en werd hij als vermist opgegeven.

Na de oorlog werden er in de omgeving van het neergestortte zweefvliegtuig een aantal graven geborgen waaronder het vermoedelijke graf van Clifford Mills, maar op dat moment konden de stoffelijke resten niet geidentificeerd worden en werden ze als 'unknown' begraven op Henri-Chapelle in Belgie. Pas onlangs kon met DNA onderzoek worden vastgesteld dat het om Clifford Mills ging.

Mills wordt binnenkort opnieuw begraven in zijn geboortestreek Perry County, Indiana. Bij zijn naam op de muur van vermisten in Margraten zal een rozet worden geplaatst om aan te geven dat hij gevonden is.