'Modeltreinen zijn niet alleen meer voor oude mannen'

door Kelly Tanghe

Precisiewerk is het opbouwen van de modelsporen. De leden van modelspoorvereniging De Drijfstang hebben hier lange tijd met passie aan gebouwd. Deze donderdag tijdens de showdagen is het resultaat te bewonderen. Liefhebbers kijken dan ook hun ogen uit, zo ook Tygo. 'Ik ben heel erg fan van treinen. Ik vind de snelheid mooi en de hele techniek erachter.'

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Duizenden bezoekers

De leden van De Drijfstang vinden het erg leuk dat Tygo zo enthousiast wordt van de treinen. Daar doen ze het voor.

'We doen deze dagen voornamelijk voor het publiek. In deze drie dagen trekken we duizenden mensen. Voor ons is het een uit de hand gelopen hobby, maar het is zo leuk om te zien dat mensen zich hier uren kunnen vermaken', vertelt woordvoerder Jurgen Pos.

Voor jong en oud

Volgens Jurgen denken veel mensen nog dat modeltreinen alleen voor oude mannen zijn. 'Wij bewijzen hier het tegendeel. Jong en oud komt hier op af, dus niet alleen oude mannen. Ik hoop dat we door dit soort dagen meer mensen enthousiast kunnen maken voor de modeltreinen.'

Sinds een paar jaar is de vereniging echt gegroeid. 'We hebben een team van mensen die met 3D-printers nieuwe dingen maken. Alles gaat de laatste jaren digitaal en we zijn lang bezig met het programmeren van elk detail.'