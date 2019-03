Woonlasten in Gelderland omhoog, lees hier hoeveel jij gaat betalen

Fusiegemeente West Betuwe is de opvallende nieuwkomer in het woonlastenonderzoek van VEH, dat deze vrijdag verschijnt. Zo is de onroerende zaakbelasting (ozb) van inwoners van Neerijnen (dat met Geldermalsen en Lingewaal fuseerde in West Betuwe) met 41 procent gestegen.

Ozb apart

Het is ruim honderd euro voor woningbezitters in West Betuwe. De ozb wordt in deze drie voormalige gemeenten nog apart berekend. Rioolrechten en afvalstoffen zijn in West Betuwe wel gelijk getrokken.

In het onderstaande kaartje zijn de gemeentelijke lasten van de drie oud-gemeenten gemiddeld, om een gemiddelde stijging te kunnen berekenen.

Kijk hier hoeveel jij dit jaar moet betalen:

Veel meer dan inflatie

De gemiddelde woonlasten in Gelderland zijn met 3,6 procent gestegen. Landelijk is dat 3,4 procent. VEH, de belangenvereniging van woningbezitters, merkt op dat dit veel meer is dan de inflatiestijging van 2,4 procent.

Rioolrechten en afvalstoffenheffing mogen door gemeenten niet gebruikt worden als melkkoe en dienen alleen om de kosten van die gemeentelijke taak te dekken.

Ozb mag wel stijgen naar het goeddunken van het gemeentebestuur. En dat gebeurt dan ook: in Ermelo (12,4 procent), West Maas en Waal (11) en Heerde (10,4) stijgt de ozb veel meer dan de inflatie.

Vier gemeenten goedkoper

Niet overal rijzen de gemeentelijke heffingen de pan uit. Van de 354 Nederlandse gemeenten zijn er 26 waar de woonlasten dit jaar dalen. In Gelderland zijn inwoners van Brummen (-3,4 procent), Oldebroek (-2,4), Overbetuwe (-1,5) en Aalten (-0,7) goedkoper uit.

Nijkerk is met 591,60 euro de goedkoopste gemeente van Gelderland.

Rozendaal spant de kroon

Inwoners van Rozendaal zijn, net als in voorgaande jaren, het meest kwijt aan woonlasten: gemiddeld 975,18 euro. Rozendaal staat dan ook in het rijtje van duurste gemeenten van Nederland volgens de VEH.

Bloemendaal blijft de allerduurste gemeente van het land, met gemiddeld 1330 euro aan woonlasten.