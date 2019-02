Henk de Jong: 'Je ziet dat Bahoui op hoog niveau heeft gespeeld'

De Zweed met Marokkaanse roots straalt rust en zelfverzekerdheid uit op de training. Hij is er nu ruim een week, maar liet al fraaie dingen op het complex direct achter het stadion. Op De Vijverberg zag Bahoui zijn ploeggenoten twee weken geleden al aan het werk tegen FC Utrecht.

Acclimatiseren

De 28-jarige aanvaller was onder de indruk. 'Van de atmosfeer in het stadion', vertelt Bahoui na zijn laatste training op weg naar het thuisduel met ADO Den Haag. ''Dat was mijn eerste gevoel. In de arena hing een geweldige sfeer. Daarna kwam ik in het team terecht. Ze bekommerden zich direct om mij. Zo is het fijn en makkelijk acclimatiseren.'

Beslissend zijn

Trainer Henk de Jong wacht niet met Bahoui en gooit de routinier direct voor de leeuwen tegen de fysiek sterke spelers van ADO Den Haag. Bahoui begint als linksbuiten. Burgzorg verhuist naar de rechterkant. 'Ik vind als je zo'n speler binnenkrijgt, dan moet je hem ook snel laten spelen. Hij zal nog 20 of misschien 25 procent sterker moeten worden, maar hij kan straks wel beslissend zijn. In alles. En dat is hoe de werkelijkheid is. Zo simpel is het.'

'Ik probeer creatief te zijn', schetst de voormalig speler van één van zijn wapens. 'Ik heb altijd op de vleugels gespeeld. Maar ik kan ook als tweede spits uit de voeten.' De Jong denkt zijn nieuwste aanwinst ook overal te kunnen gebruiken.

Hongerig en creatief

'We zoeken iemand die acties maakt en een steekbal heeft. Met als doel dat er nog meer creativiteit in de ploeg komt. Daarom kiest hij ook voor ons. Hij is hongerig, denkt mee met de jongens en wil alles weten over hoe het hier gaat bij de club. Daarnaast is hij heel rustig en een echte teamspeler. Je kunt zien dat hij op een hoog niveau heeft gespeeld, zoals bijvoorbeeld ook in het Zweedse elftal', aldus De Jong.