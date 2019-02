NL Doet 16 maart: Zorgt u ervoor dat natuurbad Rekken op 27 april weer open kan?

Op 16 maart vanaf 09.00 uur bent u meer dan welkom bij Natuurbad Rekken. Wij zijn blij dat Natuurbad Rekken van za. 27 april t/m zo. 1 september weer open gaat! Voor 2200 m3 fris bronwater weer in ons bad kan, is er werk aan de winkel. Naast onze vaste ploeg vrijwilligers zoeken we vanaf 09.00 uur nog hulpgrage handjes.

Voor wat? Bladeren bijeen harken en op aanhangwagen laden, slib van de badbodem halen, poetsen badmeester-kantoor, perrons aanvegen en houten hekwerk deels repareren en houten toegangspoort verplaatsen. En tussendoor kennismaken of bijkletsen bij koffie of thee en wat lekkers. Een groffe hark of bats meebrengen is handig, verder hebben we genoeg materiaal.

Aanmelden kan via deze link of voor vragen kunt u hieronder uw reactie achter laten.