Kruiswijk heeft na chronische rugklachten geen keuze: 'Er zat geen progressie meer in'

De nuchtere Groninger is nu 34 en heeft het ruim anderhalf jaar geprobeerd. Tal van onderzoeken, herstelprogramma's en intensieve trainingen gingen aan zijn besluit vooraf. De verbetering die echt nodig was voor een comeback trad echter nooit in voldoende mate op. Een sluimerende, zeurende pijn in de rug blijft maar terugkeren bij Kruiswijk. Hij heeft er alles aan gedaan, maar een keuze was er eigenlijk niet meer. Zijn voetballoopbaan is voorbij.

Vooruitgang

'Het is moeilijk. Je wil liever anders vertrekken', opent Kruiswijk zijn verhaal. 'Ik loop er nu anderhalf jaar mee en er zit geen progressie meer in. Dan moet je je afvragen of het nog wel zin heeft. Er moet wel vooruitgang in zitten, maar dat gebeurde niet.'

Reactie

'Ik heb trainingen gehad waarbij ik bijna op 100 procent zat. Elke dag gas geven, maar dat blijkt dan toch teveel. Je hebt steeds de hoop en toch gaat het steeds mis. Ik krijg gewoon steeds weer reactie. Ook in het dagelijks leven had ik er last van. Dat wil je niet en dat is niet goed', stelt de verdediger realistisch vast.

Aan het eind van zijn vijfde seizoen bij Vitesse hangt Kruiswijk zijn voetbalschoenen aan de wilgen. Het steeds maar weer proberen, mondde uit in een slopende lijdensweg zonder zichtbare verbetering. In september was hij nog even dichtbij een rentree in de selectie, maar dat was de laatste keer. Daarna werd het steeds stiller rondom de Groninger die zijn huis in Oosterbeek zal opzeggen en terugkeert naar het noorden.

Oosterbeek

'Die rug is een mysterie', kijkt Kruiswijk nog eens terug. 'Op 60 of 70 procent kan het wel, maar dat is gewoon niet genoeg. Je gaat er dan inderdaad wel steeds vaker over nadenken dat het einde daar is. We gaan inderdaad weer terug naar Groningen. Oosterbeek was hartstikke mooi en overal dichtbij, maar ik ben opgegroeid in het noorden. Daar woont mijn familie ook.'

Hoogtepunt voor Kruiswijk was het winnen van de bekerfinale. AZ werd met 2-0 geklopt en Kruiswijk legde sterspeler Jahanbahksh aan banden. 'Voor ons was het fantastisch, maar wat het doet met de mensen in de regio is net zo mooi om mee te maken. Het gaat allemaal nog heel fris in mijn geheugen. Fantastisch om zo'n wedstrijd te spelen. Dat was zeker mijn hoogtepunt.'