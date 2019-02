Prins Gijs XVI: 'Wij zijn een Brabantse enclave in Gelderland'

Ammerzoden ligt in het zuidelijkste puntje van onze provincie en hoort al eeuwen bij Gelderland. Bewoner Robert van Dijk baalt daar nog steeds van, helemaal nu carnaval in zicht is. Met zijn Brabantse tongval doet Van Dijk een boekje open. 'Als ik in 1354 in de gemeenteraad zou hebben gezeten, zou ik nog steeds Brabander zijn geweest. Toen hebben een stel onverlaten de Maas omgelegd, zodat Ammerzoden bij het Geldersche hoorde.'

'Het carnaval in Ammerzoden is ook nog steeds geïnspireerd door het Brabants bourgondisch carnaval, in plaats van de Rijnlandse variant die in Gelderland wordt gevierd. En daar voelt de bevolking van Ammerzoden zich meer bij thuis', zegt Robert van Dijk, carnavalist in hart en nieren.

Brabantse gastvrijheid

Om hun Brabantse gevoel kracht bij te zetten, zijn ze met 't Malse Arckeldurp lid geworden van de Brabantse Carnavals Federatie. 'Ik denk dat ze het in eerste instantie niet in de gaten hebben gehad dat we eigenlijk Gelders zijn, en nu worden we gedoogd.' Voorzitter van de federatie Rob van de Laar vertelt trots dat dit natuurlijk typisch is voor de Brabantse gastvrijheid, maar wil wel benadrukken dat het niet de bedoeling is dat er nog meer Gelderse verenigingen lid worden. 'Dan zou ik willen adviseren om een eigen federatie te beginnen.'

Tijdens de jaarlijks Sleuteldragersborrel in het provinciehuis in Brabant, wordt de macht tijdelijk overgedragen aan de carnavalsvierders. Robert van Dijk kijkt ieder jaar weer uit naar het evenement waar het bier rijkelijk vloeit en er worstenbroodjes in overvloed zijn. 'Het voelt als een warm bad.'

Bourgondisch leven

Dit jaar zwaait Van Dijk voor het derde jaar de scepter als prins Gijs de Zestiende over 't Malse Arckeldurp, zoals Ammerzoden heet in de carnavalsperiode. Vorig jaar kwam er een kink in de kabel; hij werd getroffen door een hartinfarct. 'Ik had opgetreden op een tonpraatgala in Brabant en toen ik de beelden terugkeek, dacht ik wel; dit ziet er niet gezond uit. Ik moet toch eens wat aan mijn gewicht doen. Twee dagen later belandde ik in het ziekenhuis.' Nu, een jaar later, gaat hij er weer met frisse moed tegenaan, al kiest hij tegenwoordig wel vaker voor frisje dan een biertje.

