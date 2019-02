Bloemenveiling Ede begint uren later door storing

Bloemenverkopers die inkopen bij de veiling van Plantion in Ede konden hun klanten donderdagochtend pas veel later bedienen dan gewoonlijk. Bij de veiling was een langdurige klokstoring waardoor deze uren later begon.

'Normaal beginnen we om 06.00 uur', vertelt een bloemenverkoper uit Apeldoorn. 'Nu was er om 06.15 uur nog niets, 07.45 uur nog niets en moesten we maar wachten. Ze kregen de verkoopklok niet op gang en uiteindelijk begonnen we pas om 08.20 uur. Ik was dus ook veel later met de bloemen in mijn zaak, maar goed, dat is niet anders.'

Iedereen ingezet

Ellis van Verseveld van Plantion bevestigt dat er een storing in de computer was die de klok aanstuurt die wordt gebruikt bij de verkoop van de bloemen: 'Uiteindelijk hebben we de storing gelukkig kunnen verhelpen. Normaal werken we op de donderdag met twee klokken. Toen alles het weer deed hebben we er drie ingezet en heeft iedereen - ook van kantoor - daarna geholpen bij de uitgifte. Uiteindelijk waren we even na 09.30 uur klaar. Normaal gesproken is dat ruim een uur eerder, maar gelukkig hebben we dus nog wel iets van de verloren tijd kunnen inhalen. '

Inmiddels werkt alles weer naar behoren en zijn de klokken goed getest voor de veiling van vrijdagochtend.