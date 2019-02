Anouk Vetter is een gek geval in de EK-ploeg

Anouk Vetter komt vrijdag in actie op de vijfkamp tijdens het EK Indoor Atletiek in Glasgow.

Verder bestaat de Nederlandse ploeg louter uit lopers. "Ja, ik ben het enige gekke geval. Het zou heel gek zijn als ik een medaille zou pakken. Dit is mijn eerste vijfkamp in vier jaar. Ik ben echt een zevenkampster, met speer en 200 meter erbij. Die onderdelen vervallen nu, ik ben niet zo heel sterk in de vijfkamp. Ik wil vooral kijken waar ik sta. Ik heb er vooral heel veel zin in en het is ook goed voor outdoor om dit te doen."

"Het NK heb ik gedaan, toen was ik een beetje teleurgesteld. Maar het gaat nu goed. Ik heb al heel wat toernooien achter de rug, maar het is pas mijn tweede indoortoernooi. Het is lekker veel chaos indoor, ik kijk er wel naar uit. Een medaille heb ik niet in gedachten, maar hopelijk kom ik met een mooi puntentotaal weer thuis."