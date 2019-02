Lezing Leo Salemink over Duitse deserteurs

Op zondag 10 maart om 14:00 uur geeft Leo Salemink in het Verzetsmuseum een lezing over Duitse deserteurs tijdens de Tweede Wereldoorlog. De lezing duurt een uur.

Veel is er niet bekend over gedeserteerde Duitse soldaten, in de standaardwerken is nauwelijks over ze geschreven. Toch moeten het er duizenden zijn geweest. Achterhoeker Leo Salemink ging op onderzoek. Wat waren hun motieven? Ze zijn ze berecht, wat was hun straf?

Ook vertelt hij het verhaal van enkele deserteurs, zoals Lange Heinz in Oudenbosch, Reinhard Nolte in Didam, Stefan Leyendecker uit Sinderen en Ernst Haalboom in Brabant.

Dat niet alle Duitse soldaten van harte meevochten, blijkt uit een van de foto-albums die te zien is in de tentoonstelling Nach Holland. De meidagen van 1940 door Duitse ogen. Zo schrijft soldaat Walther Müller onder een van zijn foto's: "Nase Voll!".

Meer informatie via Verzetsmuseum.