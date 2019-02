Iedereen bij NEC gelooft weer in het halen van de play-offs

Om daar goed voor in de race te blijven, is winnen vrijdagavond in Dordrecht wel gewenst. "We hebben al lang geen twee wedstrijden meer achter elkaar gewonnen", weet rechtsback Guus Joppen. De plekken voor de play-offs worden aan het eind verdeeld, dus een serie zou wel lekker zijn. We moeten het zelf doen."

"Ik kijk altijd vooruit", zegt trainer Jack de Gier. "We hebben sinds de winterstop wat meer vastigheid en dat zie je ook wel terug in de resultaten. We moesten wel af van die gelijke spelen, met winst maak je stappen op de ranglijst. Door de winst van Almere zijn we al van plek vijftien naar plek dertien gestegen en is de wedstrijd van Dordrecht weer belangrijk om naar plek elf te kunnen stijgen."

"In die ploeg is nieuw elan gekomen, een nieuwe trainer. Ze hebben wat talentvolle jongens van Feyenoord erbij gekregen. Hun resultaten zijn wisselvallig. Ze winnen bij Cambuur, maar verliezen thuis met 4-1 van Sparta. Ze spelen wel onbevangen. Dordrecht thuis staat ook voor voetbal en opportunisme, daar moeten we rekening mee houden."

Het verloop bij NEC is enorm. Guus Joppen hoefde niet lang te denken op de vraag hoeveel spelers er in de basis staan die vorig jaar ook voor NEC uitkwamen. "Eén, ja. Ik. We hadden het er laatst al een keer over, dat het flink veranderd is. Dat gaat bij heel veel clubs zo. Ik ben wel blij dat ik weer speel. En dan ook nog te winnen. Na de winter kwam ik even op de bank en toen raakte ik op de training ongelukkig geblesseerd. Die 5-0 was lekker voor het team, maar voor mij ook natuurlijk."