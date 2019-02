Wethouder met Nuon om tafel over prijzig warmtenet

Wethouder Tiemens van Nijmegen gaat met Nuon praten over de recente prijsstijging voor afnemers van het warmtenet. Daarnaast moet Nuon de inwoners van Nijmegen-Noord duidelijk maken dat ze altijd kosteloos van het warmtenet afkunnen. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van het debat woensdagavond in de raad over het warmtenet.

Inwoners van Nijmegen-Noord zijn aangesloten op het warmtenet dat volledig in handen is van de energieleverancier. Volgens veel bewoners pakt dat nadelig uit voor hun portemonnee.

Aanleiding voor het debat was het rapport van de rekenkamer waarin onder meer staat dat Nijmegen Nuon feitelijk een monopoliepositie heeft gegeven. De raad is in de besluitvorming over dat warmtenet op belangrijke punten gepasseerd.

Coalitiepartijen D66 en SP vinden dat raadsleden de hand in eigen boezem moeten steken, omdat ze er naar eigen zeggen zelf bij waren toen Nuon het monopolie kreeg. Volgens Matthias van Hunnik (SP) koos iedereen in de raad destijds bewust voor het creëren van een monopolie voor de Nuon, als er maar een warmtenet kwam. Behalve zijn partij de SP, die liever zag dat de gemeente zelf een energiebedrijf opstartte.

Vast aan Nuon

Ook voor de uitrol van het warmtenet naar de rest van de stad heeft dat nu nog gevolgen. Zo is de leiding naar het Waalfront een zogenoemd distributienet geworden dat in handen is van de Nuon in plaats van een hoofdnet, in handen van de gemeente. Daarom moet Nijmegen ook bij de warmtevoorziening van het stationsgebied opnieuw zaken doen met Nuon.

Wethouder Tiemens: 'Daar waren we ons destijds denk ik niet van bewust... Dus inderdaad: het net dat in het Waalfront ligt is van de Nuon. En voor de doortrekking naar het stationsgebied zijn wij ook afhankelijk van de Nuon.'

'Prijsstijging Nuon valt mee'

Doordat Nuon de eigenaar is van het warmtenet kan die nu ook de prijs bepalen. Die prijs is wel gekoppeld aan het aardgas, maar die prijs stijgt dit jaar juist flink. Wethouder Tiemens wees er nog eens op dat Nuon toch nog schappelijk is door in plaats van een toegestane prijsstijging van 18 procent de prijs met 14 procent te verhogen.

Geen kunst, zei Jean Paul Broeren van Stadspartij DNF. Hij legde uit dat het Rijk alleen energiebelasting int over aardgas en elektriciteit, en niet over warmte. 'Toch wordt de belasting wel betaald door de warmteklant, dus komt de verhoging die Nuon doorvoert in eigen zak terecht.' Hij spreekt van een sigaar uit eigen doos.

Broeren twijfelt ook aan de CO2-reductie van 71 procent die het warmtenet zou opleveren. Zo moet er nog restwarmte van afvalverbrander ARN worden bijgestookt in een hulpwarmtecentrale. Op aardgas. En zo lang Nuon de cijfers daarover niet vrijgeeft, is er volgens hem niets zinnigs over te zeggen.

Geen schoonheidsprijs

Voorstanders van het warmtenet, GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren, denken dat Nijmegen blij mag zijn met de aanleg van het warmtenet. Michelle van Doorn (PvdD): 'De keuze voor het warmtenet destijds past uitstekend in het beleid om van het gas af te gaan. Het proces van overleg en besluitvorming dat er aan voorafging verdient op zijn zachtst gezegd geen schoonheidsprijs.'

De wethouder erkent dat het proces niet geheel transparant is geweest. 'Natuurlijk had dat proces een stuk transparanter gekund, maar in zo'n roerige tijd gebeuren die dingen.'

