Reizen in plaats van studeren: zo pakken Bas en Femme het aan

door Madelien Jansen

De route is uitgestippeld, de visa zijn aangevraagd en hun tijdelijke huis is zo goed als af. Bas en Femme treffen momenteel de laatste voorbereidingen voor een drie maanden durende campertrip. Over twee weken vertrekken ze met hun Volkswagen-busje richting Oost-Europa.

Studiekeuzestress

Na het vwo wisten de tieners allebei niet wat ze wilden studeren. 'Er is zo ontzettend veel keus. Je moet wel zeker weten wat je wil, want het is een hele investering om te gaan studeren', zegt Femme. Voor Bas gold hetzelfde, hij was vorig jaar ook nog niet zeker van zijn studiekeuze en het leenstelsel schrok hem af om toch een keuze te maken. 'Het is best eng om zoveel geld te lenen.'

Daarnaast wilde het stel graag voor een langere tijd op reis. 'Dus dat kwam eigenlijk heel mooi samen.' Bas en Femme zijn daarin geen uitzondering. 'We hadden zo'n acht of negen mensen in ons leerjaar die een tussenjaar hebben genomen. Eigenlijk zijn die allemaal of naar Thailand, Australië of Nieuw-Zeeland nu. Eerst werken, dan op reis. Wat wij ook hebben gedaan.'

Kirgizië

Waar de reis naartoe gaat? 'In chronologische volgorde: heel Oost-Europa, Griekenland, Turkije, Georgië, Azerbeidzjan, Kazachstan, Kirgizië, Rusland, Oekraïne en weer terug via Oost Europa. Dus best een hoop', lacht Bas. Waar het ze eigenlijk vooral om gaat is de eindbestemming: Kirgizië. 'We zagen het land voor het eerst in een reisprogramma. Zo'n ontiegelijk mooi land!'

Waar het enthousiasme er bij Bas en Femme vanaf spat, waren hun ouders in eerste instantie wel wat sceptisch over de reisplannen. Femmes moeder vindt het best eng, maar stemde uiteindelijk wel in met het avontuur. 'Ze vindt dat ik m'n dromen moet achtervolgen. Al vindt ze het heus wel heel eng, en ze wil weten of we goed zijn voorbereid, maar ze staat er helemaal achter.'

'Niks doen: daar ben je snel klaar mee'

In september starten Bas en Femme allebei met een opleiding. Ze kijken er naar uit om te gaan studeren, al hadden ze dit 'schoolvrije' jaar niet willen missen. Beiden werkten ze de afgelopen tijd om geld te verdienen voor de reis. Daarnaast deed Bas vrijwilligerswerk. 'Ik heb er heel erg veel van geleerd', blikt hij terug. 'Ik denk dat het na al die jaren op school goed is om even tot rust te komen en te kijken wat je belangrijk vindt in het leven', vult Femme aan.

Wel hebben ze nog een advies voor leeftijdsgenoten die ook een tussenjaar overwegen. 'Met niks doen ben je snel klaar, geloof mij, dat deed ik de eerste paar maanden ook.' Het is volgens het stel handig om te weten wat je in dat jaar wil. 'Een jaar lang gamen of op de bank hangen, daar heb je niks aan. Ga iets nieuws leren, ga werken, geld verdienen, een reis maken: doe er wat mee!'.

